Nationale Tulpendag op afstand: 'Mensen willen bloemen kopen bij de bron'

'Je ziet gewoon dat mensen bloemen bij de bron willen kopen', constateert Joost Wesselman, sinds 1994 eigenaar van de gelijknamige tulpenbroeierij in Roelofarendsveen. Zijn bedrijf is op de derde zaterdag van het jaar doorgaans goed voor pakweg tien procent van alle 200.000 tulpen op de Dam, die dan gratis geplukt mogen worden.

Nu dat allemaal niet kan door de coronacrisis, houden telers zoals Wesselman online allerlei acties. Bijvoorbeeld het weggeven van een boeket, om zo iemand op te fleuren. Bovendien wordt aankomende dinsdag een tulp gedoopt door een bekende Nederlander. 'Wie is helaas nog een geheim, maar het is gerelateerd aan het Eurovisie Songfestival', wil Wesselman als enige verklappen.

Bloemetje in huis

Tijdens de eerste lockdown in maart moesten talloze tulpen worden weggegooid, maar inmiddels gaan de zaken minstens net zo goed als daarvoor. 'De markt heeft zich hersteld. We merken dat mensen graag een bloemetje in huis zetten, waarschijnlijk omdat ze veel thuis zijn. We zien dat ze in crisistijd misschien grote boeketten overslaan. Maar tulpen, die in de supermarkt voor een relatief laag bedrag te koop zijn, worden wel goed verkocht.'

Die trend verbaast Luc van Saase totaal niet. 'Iedereen kent natuurlijk de tulp. Het is een stijlicoon, en een echt seizoensproduct', zegt de zoon van een tulpenbroeier uit De Zilk. Hij werkt voor het verpakkingsbedrijf Tulpen.nl, dat de bolbloem samen met verschillende telers verkoopt in met name Nederland en Duitsland.

Vrouw versieren

Of hij weleens tulpen heeft gebruikt om een vrouw te versieren? 'Ik heb stiekem weleens een bosje tulpen verstuurd, ja', moet Van Saase bekennen. 'En dan uiteraard anoniem. Succes gegarandeerd? Bijna altijd.' Wesselman: 'Iedereen moet zijn huis vol zetten met tulpen. Dan komt de vrolijkheid vanzelf weer terug in deze crisistijd. Het komt allemaal wel goed.'

LEES OOK: Kwekers tegen volledige digitalisering veiling: 'Bloemen moet je zien, voelen, ruiken'