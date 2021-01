Tim en Tom Coronel met hangen en wurgen naar beste Dakar Rally-eindstand ooit: 'Moeilijk en zwaar'

Toch ging het vrijdag alles behalve van een leien dakje. 'Het ging helemaal nergens over. Elf etappes lang hebben we nauwelijks problemen, maar op de slotdag kwam alles tegelijk. We hebben in deze laatste 200 kilometer meer meegemaakt dan in de hele Dakar', zegt Tom vanuit finishstad Jeddah (Saoedi-Arabië).

Hij somt alle problemen op: twee keer zat de auto vast in het zand, twee keer bleef het gaspedaal hangen en moest een kabel gerepareerd worden, één keer werd verkeerd gereden en één lekke band. Op ruim een uur achterstand van de top-3 kwamen de broers Coronel over de streep (dagklassering: plek 40).

Veertiende keer

'Ik heb weinig van dit soort zware Dakar Rally's meegemaakt. Het was een mega-editie: moeilijk en zwaar, zoals het hoort', blikt Tim terug. De 48-jarige Alphenaar deed voor de veertiende keer mee (één editie werd daags voor de start afgelast in verband met terroristische dreiging, red.), hij reed 's werelds zwaarste autosportrally twaalf maal uit.

Broer Tom verscheen voor de achtste maal aan de start, zes keer finishte hij. Overigens heeft Tom de Dakar nog een zevende keer volbracht, maar toen werd de autocoureur naderhand gediskwalificeerd.

Volgend jaar weer?

'We hebben geen hele grote technische problemen gehad deze Dakar Rally', beschouwt Tom na. 'Het enige wat er op aan te merken is, is de snelheid. We kunnen maximaal 160 kilometer per uur met de wind mee. Dat zou zeker 180 moeten zijn, willen we meedoen in dit sterke veld tussen al die dikke auto's.'

En dat zou te doen moeten zijn, vindt Tom. 'Wij kunnen mee in dat veld, maar onze auto niet. Daar moeten we de komende tijd dus maar eens goed over na gaan denken', zegt hij over een eventuele nieuwe deelname in 2022.

