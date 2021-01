Verbouwing stadhuis Leiden op schema: 'Voor een monumentaal pand verbouwen we heel veel'

Bij de binnenkomst vanaf de ingang aan het stadhuisplein is er weinig dat nog doet denken aan het oude vertrouwde stadhuis. Dit is duidelijk het terrein van de bouwvakkers. Een veiligheidshelm en schoenen met stalen neuzen lijken hier geen overbodige luxe.

Tijdens de rondleiding door het stadhuis is duidelijk te zien is dat het gebouw na de stadhuisbrand van 1929 voor een groot deel is herbouwd met beton. Het marmer is op veel plekken tijdelijk weggehaald waardoor de betonnen pilaren goed te zien zijn. Ook zijn hier en daar plafonds weggehaald om meer ruimte te creëren. 'Het is een monumentaal pand, maar desondanks kunnen we toch best veel doen', zegt Jamie Oosterbroek van Du Prie. 'Dat was anders geweest als het pand nog in de originele staat van voor de brand was geweest.' Nu wordt het gebouw aan de binnenkant zoveel mogelijk in de originele jaren '30 staat teruggebracht.

De verbouwing van het stadhuis is één van de grootste projecten die aannemer Du Prie tot nu toe heeft gedaan. 'We hebben ook het Aalmarkt-project gedaan, maar deze is nog een beetje groter', zegt Oosterbroek. Dat is wel te zien want om zo'n beetje het hele stadhuis staan steigers, inclusief de stadhuistoren. Op de toren ontbreken de wijzerplaten en ook het carillon ligt even stil. Het klavier en een aantal kleinere klokken worden momenteel gerestaureerd bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in het Brabantse Asten.

Flexibel werken

Het Leidse bouwbedrijf Du Prie won de aanbesteding voor de verbouwing van het stadhuis met een bedrag van 19,5 miljoen euro. Inmiddels is daar ongeveer 4,4 miljoen euro bijgekomen aan extra bouwkosten. De restauratie van de raadszaal van het stadhuis is een apart project en gaat ongeveer 1,4 miljoen euro kosten.

Met de verbouwing wordt het stadhuis aangepast voor een flexibele manier van werken. Bovendien zullen er veel meer ambtenaren komen te werken dan voorheen het geval was. Ook moet het stadhuis veel meer een ontmoetingsplek voor Leidenaren worden. Verder wordt het gebouw flink verduurzaamd, met name door slimme warmteopslag in de zomer die in de winter als verwarming kan dienen.

Beeld: gemeente Leiden

LEES OOK: Carillon van Leidse stadhuistoren verwijderd voor restauratie