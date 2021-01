Foetus van bruinvis spoelt aan op strand van Noordwijk: 'Heel bijzonder dat het zo intact is'

Een bijzondere vondst op het strand van Noordwijk: daar werd zaterdagochtend een aangespoelde foetus van een bruinvis aangetroffen. 'Het gebeurt niet vaak dat we een foetus van een bruinvis aantreffen. Al helemaal niet één die zo goed intact is', zegt stichting SOS Dolfijn.

'Zo'n foetus is natuurlijk snel een lekker hapje voor bijvoorbeeld een vogel', legt een woordvoerder van SOS Dolfijn uit. 'Dat het beestje dan zo intact wordt aangetroffen en bij ons wordt gemeld, gebeurt bijna nooit. Het is echt bijzonder, als je goed kijkt zie je de witte borstvinnetjes al zitten en het koppie lijkt ook al helemaal gevormd.'

Het bruinvisvrouwtje dat haar baby verloren is, was waarschijnlijk op de helft van haar zwangerschap. 'Kalfjes worden na een draagtijd van tien à elf maanden geboren in de zomerperiode. Daarbij ligt de geboortepiek in de maanden juni en juli', aldus SOS Dolfijn. 'Een kalf is bij de geboorte vaak al zestig tot negentig centimeter groot. De aangespoelde foetus is dertig centimeter, wat ook aangeeft dat de moeder ongeveer op de helft van haar zwangerschap was.'

Zieke moeder

Volgens de woordvoerder kunnen er verschillende oorzaken zijn voor het verlies van de baby. 'Ja, het is gissen naar de oorzaak. Er kunnen complicaties zijn opgetreden in de zwangerschap, maar dit is ook de periode waarin meer bruinvissen aanspoelen. Misschien is de moeder dus wel ziek geworden', aldus de woordvoerder. 'Wie weet spoelt moeder bruinvis dus ook nog wel aan, maar tot nu toe hebben we nog geen melding gehad.'

SOS Dolfijn heeft contact gelegd met de Universiteit Utrecht, die vaker aangespoelde bruinvissen onderzoekt. 'Helaas was deze foetus niet geschikt voor onderzoek, dus zal het geruimd worden voor destructie.'

