Kunstenaar over verdwenen schaaktafel: 'Kunst die verdwijnt, is ook kunst'

Vlak voor oud en nieuw raakten de schaaktafel, schaakstukken en stoelen vermist. Een oproep op Facebook om het kunstwerk weer op zijn plek terug zetten werd veel gedeeld, maar leverde niets op. Tot zaterdagochtend. 'Ik werd gebeld door de gemeente', legt Noordenbos uit. 'Ze vertelden me dat ze het kunstwerk vlak voor kerst hebben meegenomen. Ze waren toen bezig met een rondje door de stad om brandbare spullen van de straat te halen. Vervolgens is het kunstwerk bij het afval beland.'

De kunstenaar is er niet boos over. 'Pech gehad, het zijn ook maar mensen. En er verdwijnt zoveel van mijn werk, it's all in the game', zegt hij erover, terwijl hijbezig is met onderdelen van een nieuw project. Momenteel werkt hij aan reuzenscrabble met letters van 60 bij 60 centimeter. 'Dat lijkt me leuk voor de stad. En dan partijtjes scrabble op de Markt doen. Daar vraag ik geen toestemming voor aan de gemeente, dus ja, de kunst wordt soms weggehaald, ik zet illegaal een kunstwerk neer, en dan kijken wat er gebeurt.'

De gestolen schaaktafel op zijn originele plaats | Foto: Tijn Noordenbos

Kunst die verdwijnt, dat is ook kunst

Of hij baalt dat zijn kunstwerken verdwijnen? 'In het begin vond ik het vervelend, maar het went. Het wordt ook iets leuk, kunst die verdwijnt, dat is ook weer een kunstwerk.' Moeiteloos somt hij een en ander aan kunstwerken op die hij illegaal in de openbare ruimte plaatste en die verdwenen of gesloopt zijn.

'Het kleinste café van Delft, dat maakte ik vlak voor de cafés tijdens de eerste lockdown weer opengingen. Ik dacht: dit kunstwerk is leuk om neer te zetten nu de horeca weer open mag. Ik was er ook op uit geweest en zat nog even voor mijn huis toen drie jongens met onderdelen van het café langskwamen. Toen ik vroeg hoe ze eraan kwamen, zeiden ze dat ik me er niet mee moest bemoeien.'

'Ik heb nooit een boete gehad'

'Ik heb twee stoelen op afstand gemaakt, ook een coronakunstwerk. Die zijn al drie keer in het water gegooid. Iemand vindt het niet mooi', verzucht hij. 'Bij het het beeld van Hugo de Grote had ik twee mannetjes op een ladder geplaatst. Die wilden Hugo de Groot weer in zijn boekenkist stoppen. Dat is ook verdwenen. Maar de twee poppetjes die ik heb gemaakt die aan het Binnenwatersloot staan, die staan er nu al twee jaar', besluit hij triomfantelijk. 'Ik heb nooit een boete gehad.'

De gemeente Delft laat weten dat ze in de weken voorafgaand aan de jaarwisseling alle brandbare materialen van straat weghaalt om te voorkomen dat die in brand worden gestoken. Surveillanten troffen op 29 december een schaaktafel en twee stoelen op de Markt aan. Ze hebben onderzocht wie de eigenaar was en gekeken of er een vergunning was aangevraagd. Dat heeft er niet toe geleid dat de eigenaar gevonden werd. Daarom is de schaaktafel afgevoerd. De gemeente heeft geen ruimte om alle aangetroffen materialen op te slaan vandaar dat alles als afval wordt afgevoerd.

