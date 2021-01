Schaaktafel van Delftse kunstenaar door gemeente naar grofvuil gebracht

Vlak voor oud en nieuw raakte de schaaktafel, schaakstukken en stoelen vermist. Een oproep op Facebook om het kunstwerk weer op zijn plek terug zetten werd veel gedeeld, maar leverde niets op. Tot zaterdagochtend. 'Ik werd gebeld door de gemeente', legt Noordenbos uit. 'Ze vertelden me dat ze het kunstwerk vlak voor kerst hebben meegenomen. Ze waren toen bezig met een rondje door de stad om brandbare spullen van de straat te halen. Vervolgens is het kunstwerk bij het afval beland.'

De kunstenaar is er niet boos over. 'Pech gehad, het zijn ook maar mensen. En er verdwijnt zoveel van mijn werk, it's all in the game.' Noordenbos is alweer bezig met nieuwe ideeën. 'Ik ben bezig met een reuzenscrabble met letters van 60 bij 60 centimeter. Dat lijkt me leuk voor de stad. En dan partijtjes scrabble op de Markt doen.'

