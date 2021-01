IN BEELD: Sneeuw in de regio, witte daken en mini-sneeuwpoppen

OPROEP: Stuur foto's of video's van de sneeuw naar online@omroepwest.nl

Op veel plaatsen valt zo'n 1 tot 3 centimeter sneeuw, lokaal kan dat oplopen tot 3 tot 5 centimeter. Het verkeer moet rekening houden met gladheid. De laatste keer dat er sneeuw viel, is alweer twee jaar geleden. De sneeuw die vandaag gaat vallen, is ook geen lang leven beschoren, meldt Weerplaza. 'Sneeuwliefhebbers moeten het er daarom echt even van nemen vanavond en vannacht. Morgen komt er al weer zachte lucht aan en de 15-daagse verwachting is ook niet echt hoopvol voor de sneeuwliefhebber.' Maar gauw van genieten dus...

De duinen in Noordwijk kleuren ook wit | Foto: Marko van Werkhoven

Nieuw Waldeck in Den Haag | Foto: Leo Henny

Een mini-sneeuwpop in Den Haag | Foto: Barbara Ellens

Witte daken in Leiden | Foto: Omroep West

De Pieterkerk in Leiden gezien vanaf de Burcht | Foto: Omroep West

De palmboom in de tuin van Palmyra Bussink uit Den Haag kleurt ook wit | Foto: Palmyra Bussink

In Den Haag is zelfs al een sneeuwpopje gesignaleerd, klein maar fijn. In Leiden is het eerste laagje sneeuw aanleiding om van de Burcht af naar beneden te sleeën. In de regio levert de sneeuw verder mooie plaatjes op.

Een kleine sneeuwpop in Den Haag | Foto: Richard Mulder

Sleeënde kinderen | Foto: Omroep West

Ook de zogeheten pekeltrams van de HTM zijn zaterdagmiddag op pad gestuurd. De trams moeten de rails en wissels sneeuw- en ijsvrij houden. De pekeltrams hebben niet de vertrouwde rood met beige kleuren, maar zijn geel met grijs. Zo weten passagiers dat ze niet in kunnen stappen. 'Ze rijden sinds 13.00 uur vanmiddag', vertelt een HTM-woordvoerder. 'De verwachting is dat ze tot begin van de avond blijven rijden.' De sneeuw heeft verder nog geen overlast veroorzaakt op de trambaan. 'Alle trams rijden nog.'

Sneeuwpopje in Bodegraven | Foto: Omroep West