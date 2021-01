Online open dag op Oranje Nassau College: een talkshow om de school te leren kennen

'Dit is wel spannend', zegt docent Bas ten Hove vlak voordat de uitzending live gaat. 'Dan moeten we zorgen dat alles echt goed draait.' Normaal is Ten Hove leraar godsdienst, maar zaterdag is hij regisseur van de digitale open dag van de school. De school heeft vijf camera's en speciale studio's om eventuele toekomstige leerlingen een kijkje te laten nemen.

'Het is fantastisch leuk om dit op deze manier te doen', zegt teamleider Rik Zwart die zich zaterdag als presentator van de talkshow in mag zetten. 'Het is natuurlijk minder leuk dan wanneer we de ouders en leerlingen gewoon mogen ontvangen, maar we moeten iets.'

Over ieder vak iets te zien

Even verderop zit Mirjam Al Mankouzi uit groep 8 te kijken naar de livestream. 'Ik vind het wel leuk zo. Op de school zelf rondkijken is leuker, maar als dat niet kan is het ook leuk om zo via de tv te doen. Het is interessant.' Haar moeder vult aan: 'Ontzettend leuk, ze hebben verschillende onderwerpen en ze laten van elk onderdeel, elk vak, wat zien.'

Er is ook gelegenheid om tijdens de livestream vragen te stellen aan het panel aan tafel. 'We horen veel vragen over de achterstand die de kinderen hebben opgelopen en wat wij er aan gaan doen om dat weer bij te trekken. Om de kinderen toch op niveau te krijgen', vertelt teamleider Margreet Vink. Via YouTube kon iedereen meekijken. De school spreekt van een groot succes.

