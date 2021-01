TOP en Fortuna beginnen voortvarend aan het korfbalseizoen

Een goed begin van het nieuwe korfbalseizoen voor TOP en Fortuna. Beiden ploegen boekten zaterdag in de eerste speelronde een vrij eenvoudige zege. TOP uit Sassenheim had bijzonder weinig moeite met KCC. In eigen huis werd met 28-15 gewonnen. Het Delftse Fortuna versloeg DOS ’46 met 27-19.

Al in de eerste helft werd een onoverbrugbaar gat geslagen door TOP (15-6). KCC had vooral moeite met het afronden van de kansen. In de tweede helft konden de Capellenaren niet dichterbij komen, waardoor de eerste punten van het seizoen in Sassenheim bleven. Zo werd de week - waarin trainers Leon Braunstahl en Bas Harland hun contract verlengden - goed afgesloten.

Fortuna creëerde veel meer kansen dan DOS ’46 en was scherper op de afronding. Ook verdedigend hadden de Delftenaren het beter voor elkaar, waardoor DOS’46 in de eerste helft slechts zes keer tot scoren kwam (13-6). In de tweede helft liet Fortuna de teugels iets vieren, waardoor DOS’46 meer kon scoren, maar kans op de winst zat er niet in voor de bezoekers.

Voluit trainen en spelen

Begin december maakte het kabinet bekend dat topsportcompetities weer van start mochten gaan. Sinds 17 december mogen de teams in de hoogste afdelingen in onder meer hockey, basketbal, volleybal, waterpolo en korfbal weer voluit trainen en wedstrijden spelen.

