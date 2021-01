Kramer positief na zure nederlaag tegen AZ: 'Als we dit blijven opbrengen, komt er resultaat'

'Het is zuur dat je geen beloning krijgt', zei doelpuntenmaker Kramer na afloop. De spits schoot zelf na bijna een uur spelen raak, toen hij de bal plots voor zijn voeten kreeg. Tot z'n grote spijt zag Kramer dat invaller Zakaria Aboukhlal niet veel later hetzelfde deed voor AZ, maar dan twee keer. De winnende treffer viel diep in de slotfase.

'Tuurlijk was AZ beter, en creëerden ze meer. Maar al hadden we maar een punt gepakt. Dat zou het gevoel al ten goede komen. Als we dit de komende wedstrijden kunnen opbrengen, dan gaat er wel resultaat komen.'

'Moet met gif gebeuren'

Trainer Ruud Brood vond dat zijn ploeg tegen AZ 'tactisch goed stond' en 'veel energie in de wedstrijd legde'. 'Alleen koop je daar niks voor, want je staat met lege handen', concludeerde hij na het duel. 'Je zag dat er steeds meer geloof kwam. Als je dan zo laat alsnog verliest, is dat vervelend. Zeker de manier waarop het gebeurde. Bij de tweede goal moeten wij een bal in de zestien wegwerken. Dat moet dan wel met gif gebeuren.'