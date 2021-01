ZZ Leiden geeft Donar pak slaag; The Hague Royals onderuit in seizoensopener

Het verschil tussen de tweede ploegen bleef voor rust aanvankelijk klein, maar na de onderbreking liep ZZ Leiden flink uit. Aan het einde van het derde kwart stond de thuisploeg met tien punten voor (63-53). In het laatste bedrijf leek alles te lukken bij Leiden, waardoor de ploeg van coach Geert Hammink nog verder uitliep.

The Hague Royals ging in de seizoensopener met 66-86 onderuit tegen Aris Leeuwarden. De Haagse nieuwkomer in de basketbalcompetitie begon nog wel goed en leidde na het eerste kwart (20-15). Bij rust was die voorsprong alleen alweer verdwenen. In het derde en laatste kwart bleek het krachtsverschil te groot en liepen de bezoekers uit Friesland verder uit.

ZZ Leiden en The Hague Royals begonnen in oktober al aan de competitie, maar die werd stopgezet vanwege het coronavirus. De uitslagen van toen zijn geschrapt. Alle ploegen spelen nu één keer tegen elkaar, waarna de bovenste zes en de onderste zes teams een nieuwe competitie vormen. Daarin wordt uitgemaakt welke teams naar de play-offs om het landskampioenschap gaan. De teams in de winnaarspoule zijn al zeker van de play-offs, maar spelen voor een betere uitgangspositie.

