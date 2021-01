Vandalen vernielen met vuurwerk pinautomaat Rabobank

De pinautomaat van Rabobank aan de Van der Horstweg in 's-Gravenzande is door vuurwerk beschadigd. Dat meldt de politie. De automaat zou rond 3.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag zijn opgeblazen.

De politie kreeg zondag om 12.30 uur een melding dat de automaat vernield was. Bij de automaat is onderzoek gedaan omdat niet uitgesloten kon worden dat er sprake was van een plofkraak. Voor het onderzoek was de omgeving van de geldautomaat tijdelijk afgezet.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 'de pinautomaat door vuurwerk is beschadigd. Er is geen buit gemaakt dus er is geen sprake van een plofkraak. We gaan nu uit van schade door vuurwerk', legt een politiewoordvoerder uit.

Camerabeelden wijzen tijdstip uit

Aan de hand van camerabeelden heeft de politie vastgesteld dat rond 3.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag de pinautomaat is opgeblazen. 'Mensen horen wel vaker vuurwerkknallen 's nachts dus daarom is er waarschijnlijk niet eerder een melding gedaan'verklaart de woordvoerder.