Massaal aan de wandel in coronatijd: 'Wandel in een natuurlijke omgeving'

Vuijk wandelt met zijn vrouw al bijna veertig jaar in verenigingsverband. 'De uitdaging is om elke meter weer te volbrengen, om toch weer van de start naar de finish te lopen. Of je je nu voor de 5 , 10 of 25 kilometer hebt ingeschreven, het is een strijd om die afstanden weer te overbruggen', legt hij uit tijdens een wandeling.

Vuijk organiseert met zijn vereniging elk jaar de avondvierdaagse in Den Haag en Nootdorp, maar die gaat dit jaar vanwege corona niet door en dat kost de vereniging behoorlijk wat geld. Hij hoopt daarom dat er meer mensen lid worden van SDS Den Haag, nu ze in coronatijd hebben gemerkt hoe lekker het is om te wandelen.

Verbinding tussen lichaam en geest

Ook wandelcoach Walter Stamkart overtuigt mensen graag hoe fijn het is om regelmatig te wandelen. Hij loopt veel met mensen in de natuur die niet lekker in hun vel zitten. 'Ik begeleid mensen die op de een of andere manier vastlopen. Dat kan door een burn-out of overmatige stress. Nu met corona hebben veel mensen stress', legt hij uit. 'Dan begeleid ik hen om met die stress om te gaan of als ze vastlopen om daar uit te komen. Dat doen we wandelend, want het is heel belangrijk om je lichaam te gebruiken, dat staat in verbinding met je geest.'

Naast het hebben van goede wandelschoenen, deelt Stamkart nog andere tips voor als je wilt beginnen met wandelen. 'Het beste is om het regelmatig te doen. Het is beter om een aantal keer kort te wandelen, drie keer per week bijvoorbeeld, dan in één keer uren achter elkaar te lopen. En het lijkt een dooddoener, maar wandel in een natuurlijke omgeving. Zelfs wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dat iets anders met je doet dan als je in een stedelijke omgeving wandelt. Uiteindelijk laad je daar het meest van op.'

LEES OOK: IN BEELD: Sneeuw in de regio, van sneeuwpoppen tot witte duinen