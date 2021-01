Autobrand midden op de snelweg zorgt voor verkeersproblemen

Op de A12 bij Bodegraven heeft zondag rond 16.15 uur een auto in brand gestaan. Enkele rijstroken werden afgesloten en in de richting van Den Haag stond een file.

Terwijl de auto in vlammen opging, liep er in de buurt van de brand een persoon met pionnen over de snelweg. Dit zorgde volgens Rijkswaterstaat voor een gevaarlijke situatie. Het is niet bekend waarom de persoon over de snelweg liep.

Op beelden van een camera van Rijkswaterstaat is te zien hoe de vlammen uit de auto slaan, die op de vluchtstrook stilstaat.

Dikke rookwolk

Een dikke rookwolk was in de wijde omtrek te zien.

De brandweer was snel ter plekke om de brand te blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

