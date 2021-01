Roest na Europese titel: 'Hoop dat Lekkerkerk thuis voor de tv heeft genoten'

'Het was mooi geweest als het stadion vol had gezeten, ook met fans uit Lekkerkerk', zegt schaatser Patrick Roest na zijn titel op het Europees kampioenschap allround. 'Dat is jammer genoeg niet het geval. Maar ik hoop dat ze hebben genoten thuis.'

'Het was een goed toernooi, ik heb geen grote fouten gemaakt', gaat de Lekkerkerker daarna in op zijn prestaties in Thialf dit weekend. 'Er zijn punten die beter moeten, zeker met het oog op het WK afstanden. Daar ga ik zeker aan proberen te werken.'

Het was de eerste Europese titel allround voor Roest. Wel heeft hij al drie wereldtitels in de discipline op zijn naam staan. Dat zijn palmares zo groot zou zijn, had niet iedereen verwacht toen hij als jong knaapje in 2012 al meedeed aan het Nederlands kampioenschap allround op het buitenijs van Ammerstol. Hij leerde daar plezier te hebben in het schaatsen.

Jutta Leerdam

'Dat was een mooi toernooi', zegt hij erover. 'Ik was blij dat ik mee mocht doen van mijn coach. Het was vooral mooi omdat ik er echt plezier in had. Op zo'n jonge leeftijd vond ik het mooi om een grote vierkamp te rijden. Het maakte niet uit of het nu op kunstijs of natuurijs was. Ik wilde het proberen en het was mooi om te doen.'

Net als Roest stond ook Jutta Leerdam dit weekend op de hoogste trede van het ereschavot. De schaatsster uit 's-Gravenzande won haar eerste Europese titel. 'Dit was mijn tweede EK', zegt Leerdam daarover. 'Vorig jaar werd ik vierde en nu heb ik gelukkig de winst gepakt. Daar ben ik superblij mee.'

Hard ijs

Na de eerste dag van het EK zag het er niet uit dat de Westlandse na afloop van het toernooi de beste zou zijn. Ze begon zaterdag slordig aan het sprinttoernooi. Op de eerste 500 meter ging ze bijna onderuit en ook haar 1.000 meter verliep daarna niet vlekkeloos. Dit kostte haar tijd.

'Zaterdag was het ijs heel hard en dat zijn we in Thialf niet altijd gewend', begint ze met een verklaring voor haar mindere prestaties. 'Ik ben een gevoelschaatser en mijn timing was door het harde ijs anders. Juist die timing is voor mij heel belangrijk. Dan kan ik mezelf over die baan gooien, maar ik maaide er gisteren overheen. Dat waren echte missers. Ik heb de eerste dag heel veel fouten gemaakt.'

Kai Verbij

Op de tweede dag van het EK kon ze zich revancheren. Op de allesbeslissende 1000 meter pakte ze uiteindelijk goud. Het succes kan ze niet vieren met haar familie. De schaatsers zitten in de hotels van Heerenveen en leven daar in een bubbel. 'Vanavond maken we het met het team gezellig', zegt Leerdam. 'En over vier weken is het tijd voor het allerbelangrijkste: het WK afstanden.'

Kai Verbij uit Hoogmade ging zaterdag, op de eerste dag van het WK sprint bij de mannen, onderuit op de 500 meter. Daardoor was zijn kans op de titel voorbij. Toch zette hij tijdens de tweede dag een puike prestatie neer door de snelste tijd op de 500 meter te schaatsen. Verbij reed een halve seconde sneller dan de top van de sprintwereld.

'Spanning vanaf'

'De spanning was er een beetje vanaf', zegt hij. 'Het was een soort trainingswedstrijd. Het is niet te vergelijken met elkaar. Ik heb een sterke 500 meter gereden, maar je kan er niets mee.'

'Het geeft wel een goed gevoel naar het WK', vervolgt de man uit Hoogmade. 'Ik merk dat ik op de 500 meter progressie maak dit seizoen. Dat wil ik ook op de 1000 meter doen. Het is een kwestie van detail wat ik mis. Dan kan ik het ook op de 1000 meter laten zien.'

