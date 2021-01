Basisscholen blijven langer dicht: 'Ook voor welbevinden kinderen niet goed'

Premier Mark Rutte gaf dinsdag tijdens de persconferentie aan te onderzoeken of basisscholen weer open zouden kunnen. Dit blijkt niet het geval. Holster is teleurgesteld over het besluit, maar snapt het wel. 'Veiligheid gaat natuurlijk boven alles', zegt ze in West Wordt Wakker op Radio West. 'En gezondheid is natuurlijk het grootste goed, dus ik begrijp de beslissing, maar het valt de collega's en de ouders wel rauw op hun dak. We hadden allemaal gehoopt dat het sein veilig was, maar we moeten nog even wachten.'

Voor de docenten betekent het online lesgeven een extra inspanning. 'We hebben sinds het voorjaar veel meer ervaring opgedaan. Je ziet dat leerkrachten het anders aan hebben gepakt, maar het blijft ingewikkeld. We proberen zoveel mogelijk door te laten gaan, maar dan op een alternatieve manier. Maar het is niet te vergelijken met het onderwijs in de klas. Zo is het voor kinderen thuis veel moeilijker om de concentratie vast te houden.'

Niet eerst laten zwemmen

Het betekent dat ouders nog langer thuisonderwijs moeten geven, iets waar steeds meer ouders moeite mee lijken te hebben. 'Ook wij krijgen signalen van ouders die het niet meer aankunnen', geeft Holster aan. 'We hebben zelf op voorhand al gekeken naar ouders die het in het voorjaar al lastig hadden, bijvoorbeeld omdat de kinderen een extra onderwijsbehoefte hebben. Die kinderen hebben we proactief uitgenodigd om naar de noodopvang te komen zodat we ze gelijk kunnen helpen, in plaats van ze eerst te laten zwemmen.'

Er is veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs door de lockdown, maar Holster maakt zich ook zorgen om de gezondheid van de kinderen. 'Persoonlijk maak ik me zorgen om wat dit sociaal-emotioneel met de kinderen doet. Ik was op een van de scholen en zag kinderen die wat spullen op moesten halen om verder te kunnen werken. Dan zie je hartverscheurende taferelen van kinderen die hun juf zo missen. In de wereld van kinderen is de leerkracht enorm belangrijk. Je hoort veel over leerachterstanden, maar ook voor het welbevinden van de kinderen is dit niet goed. Ze missen hun leerkrachten en vriendjes in de klas.'

LEES OOK: Noodopvang voor scholen steeds lastiger: 'Meer mensen nodig die we niet hebben'