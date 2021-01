Aangifte gemeente Katwijk na belediging boa's: 'Ze werden NSB'ers en nazi's genoemd'

De beledigingen werden vorige week maandag gedaan in een besloten Facebook-groep, zo laat de gemeente weten. Eerder op de dag werden zeven senioren door boa's aangesproken op hun groepsgrootte, omdat alleen groepen van twee personen op straat zijn toegestaan. De groep weigerde uit elkaar te gaan en een enkeling sprak dreigend in de richting van de ambtenaren, die daarop besloten om coronaboetes uit te schrijven.

Het incident werd 's avonds besproken in de Facebook-groep 'Je bent een Kattuker als...'. Dit is een groep met meer dan 19.000 leden. 'De medewerkers van de gemeente Katwijk werden door vijf personen NSB'ers en nazi's genoemd', zo laat de gemeente in een reactie weten. 'Aangezien iedereen weet welke misdaden die hebben gepleegd, is dit als ernstig beledigend ervaren. Daarom heeft de gemeente besloten om aangifte te doen. Zo gaan we in Katwijk niet met elkaar om.'

Een grens overschreden

De gemeente zegt er begrip voor te hebben dat mensen door deze moeilijke periode een korter lontje hebben, maar vindt dat hier een grens is overschreden. 'Als je het ergens niet mee eens bent, dan mag je dit uiten en hierover met elkaar in gesprek gaan, ook op sociale media', zo zegt de burgemeester. 'Wij trekken echter de grens wanneer er in scheldpartijen op Facebook vergelijkingen worden gemaakt met oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog.'

