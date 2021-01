Renaissancegevel van Leids stadhuis is weer wit, maar stadhuistoren blijft zwart

Wie nu langs het monumentale stadhuis van Leiden loopt valt twee dingen op. Het eerste is dat het gebouw een opknapbeurt krijgt. En wie iets beter kijkt ziet dat de gevel aan de kant van de Breestraat mooi is opgeknapt. Met een speciale techniek is het vuil van het zandsteen gehaald waardoor de gevel er weer bijna net zo uitziet als bij de bouw, aan het einde van 16e eeuw. Maar de stadhuistoren, ook grotendeels van zandsteen en misschien nog wel een grotere blikvanger dan de gevel, wordt niet schoongemaakt.

'Het is niet noodzakelijk voor het technische onderhoud van de toren', zegt projectleider Jan-Hendrik de Vos van de gemeente Leiden. 'We hebben vanwege de kosten de keuze gemaakt om het niet te doen, want door de luchtvervuiling zal de toren over een paar jaar weer vies zijn. En dan is het maar de vraag of de kosten daar tegenop wegen.' De projectleider legt uit dat het schoonmaken van de toren zo’n 100.000 euro extra zou kosten. En dat zou je dan na vijf of zeven jaar weer moeten herhalen.

Er gebeurt wel heel veel in de toren, want een deel van het carillon, het klavier en de wijzerplaat zijn er bijvoorbeeld uitgehaald voor onderhoud. Ook stamt de toren uit een andere tijd dan de renaissancegevel. Na de stadhuisbrand van 1929 werd de toren opnieuw gebouwd.

Verbazing

De Historische Vereniging Oud Leiden is verbaasd over het feit dat de toren niet wordt meegenomen bij de renovatie. 'Het is heel jammer dat dat niet gebeurt', zegt vicevoorzitter Gerard Kramer. 'De gevel ziet er al fantastisch uit en dan is zo'n toren toch een beetje de kers op de taart. En die ziet er nu niet zo best uit.'

En ook het CDA in de gemeenteraad is onaangenaam verrast. 'Ik moet het nog even nakijken', zegt fractievoorzitter Joost Bleijie. 'Maar bij mijn weten hebben we in 2018 ingestemd met een renovatie van het stadhuis waarbij alles was inbegrepen. Als dat voor de toren niet het geval blijkt te zijn wil ik wel weten waarom niet dan.'

Politiek gevoelig

Inmiddels ligt de renovatie van het stadhuis gevoelig in de politiek omdat de kosten tot twee keer toe al behoorlijk opliepen. Inmiddels is de verbouwing 4,4 miljoen duurder dan de 19,5 miljoen die oorspronkelijk was begroot. Bleijie: 'Er is de raad beloofd dat de renovatie geen kwartje duurder meer wordt. En als ik nu hoor dat er misschien toch nog wat moet gebeuren, dan hebben we onweer denk ik.'

