Zette medicijngebruik verdachte aan tot wurgmoord in Ter Aar?

Een 47-jarige man die wordt verdacht van het wurgen van zijn 34-jarige echtgenote, in mei vorig jaar in Ter Aar, denkt dat hij misschien onder invloed van medicijnen heeft gehandeld. Dat bleek maandag tijdens een tussentijdse zitting bij de Haagse rechtbank.

De vrouw was afkomstig uit Egypte. Ze verbleef al geruime tijd met haar Soedanese man in Nederland. Ze hebben drie kinderen. Agenten vonden de vrouw onder verdachte omstandigheden in haar woning en hielden Ismail D. aan. Hij had een woning in Nieuwkoop, maar zou nog wel bij zijn vrouw zijn geweest.

De verdachte verscheen niet op een eerdere zitting bij de rechtbank vorig jaar, maar hij ontkende wel achter de dood van zijn vrouw te zitten. Maandag liet hij opnieuw verstek gaan. Zijn advocate vroeg de rechtbank om een deskundige onderzoek te laten doen naar de werking van het medicijn Tramadol. Hij gebruikte de pijnstiller overmatig veel. 'Mijn cliënt vraagt zich af: heb ik dit onder invloed van het medicijn dit toch wellicht gedaan', zei zijn advocate maandag. 'Hij is zich er niet van bewust.'

'Het gaat om een ernstige zaak'

De rechtbank besloot om een toxicoloog opdracht te geven te onderzoeken wat de invloed van Tramadol is op het bewustzijn en de handelingen van gebruikers. 'We laten in deze zaak onderzoeken wat onderzocht kan worden', zei de rechter. 'Het gaat om een ernstige zaak.'

De inhoudelijke behandeling van de zaak laat nog op zich wachten. Het Openbaar Ministerie (OM) wil nog twee zussen van het slachtoffer in Egypte laten verhoren. Bovendien moet er ook nog informatie komen uit het hoofdkantoor van Google in de Verenigde Staten. De Amerikaanse autoriteiten willen dat niet zomaar overhandigen. Ismail D. is inmiddels onderzocht op geestelijke stoornissen in het Pieter Baan Centrum (PBC) in Almere. Dat heeft opgeleverd dat hij volledig toerekeningsvatbaar is.