Sloop boulevard Kijkduin begonnen: 'Het was nodig dat er iets zou gebeuren'

In de Haagse wijk Kijkduin is maandag begonnen met de sloop van de boulevard. 'Ik vind het op zich heel fijn dat eindelijk de graffiti weggaat. Die ouwe rommel die hier al een hele tijd staat brengt veel ongedierte en onveiligheid met zich mee', zegt Anita van der Laar van Huurders Sterflats Deltaplein, tegen mediapartner Den Haag FM.

Vanuit haar keuken kijkt de Haagse uit op de werkzaamheden: 'Het is vanuit persoonlijk opzicht jammer dat ik straks mijn prachtige uitzicht kwijt ben door de nieuwbouw die straks komt. En met mij vele bewoners van de Sterflats. Je gaat inkijk krijgen van de bewoners. Je bent je zonsondergangen kwijt. Op je balkon ben je ook je zon kwijt en je zit in de schaduw.'

De badplaats krijgt een metamorfose met onder meer driehonderd nieuwe woningen, meer winkels en horeca. Het is de bedoeling dat Kijkduin daarmee een modernere uitstraling gaat krijgen. 'Het was nodig dat er iets zou gebeuren. Maar ze hadden het ook een facelift kunnen geven en de kleinschaligheid kunnen behouden. Het wordt heel massaal.'

Familiebadplaats

De speelboot, de vuurtoren en de draaimolen verdwenen al eerder van de boulevard. Van der Laar vreest dat ze niet meer terug zullen komen. 'Als er niks voor de kinderen terug gaat komen, moeten ze niet zeggen dat het een familiebadplaats is.'

Daarnaast wordt door bewoners nu ook meer overlast ervaren in Kijkduin. 'Er is hier hetzelfde aan de hand op Scheveningen: van autoraces, tot urineren in portieken, parkeer- en afvaloverlast. Het gebeurt hier nu ook allemaal. Dat is al jaren aan de gang. Het is eigenlijk ontstaan met Pokémon, dat heeft een heel ander publiek aangetrokken.' Van der Laar refereert daarmee aan het plaatsen van een Pokémonpaal in 2016, daardoor werd Kijkduin populairder bij spelers van het mobiele spel. 'Sindsdien heeft iedereen het ontdekt.'

Drukte

De drukte is er nu nog steeds en dan vooral in de avonden en het weekend vertelt Van der Laar: 'Je staat uren in de file om hier naar boven te komen. Het is niet normaal. Ze zouden eigenlijk hier gewoon de toegangswegen moeten afsluiten zodat het alleen toegankelijk is voor bewoners en laden en lossen.' Met de vernieuwde badplaats met meer bewoners en toeristen verwacht ze dat ook de overlast verder zal toenemen. 'Het zal waarschijnlijk nog groter worden zou je dan denken.'

Om de drukte tegen te gaan pleit Van der Laar voor het invoeren van betaald parkeren en het laten terugkeren van de politiepost op Kijkduin. 'Wat heel erg prettig zou zijn is een extra politiepost. Vroeger had je in de winkelpromenade ook een klein bureautje. Nu er meer bezoekers en bewoners komen: zet een politiepost neer voor meer controle op de veiligheid en handhaving.'

LEES OOK: Metamorfose Kijkduin houdt gemoederen bezig: 'Geen leuk gevoel bij'