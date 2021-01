Inchecken bij HTM klaar voor de toekomst met telefoon en bankpas

De huidige OV-chipkaartlezers zijn aan het einde van hun levensduur en worden daarom vervangen. 'In totaal moeten er de komende periode 1.872 kastjes worden geplaatst in alle bussen en trams van de Haagse vervoersmaatschappij', legt Marijke Populier van de HTM uit bij West Wordt Wakker op Radio West.

De nieuwe kaartlezer ziet er ook anders uit. Het verschil dat als eerste in het oog springt, is het scherm dat veel groter is dan zijn voorganger. 'Er zijn twee manieren waarop de reiziger merkt of hij goed in- of uitcheckt.' De reiziger kan het zien en horen. 'Je ziet bij goed in- of uitchecken dat de rand van het scherm groen oplicht, bij fouten wordt de rand van het scherm rood. En bij goed inchecken hoor je één piepje, bij uitchecken hoor je twee piepjes en bij fouten piept het apparaat drie keer.'

Alleen met geldende vervoersbewijzen inchecken

Een ander voordeel voor de reiziger is dat je de kaart niet precies voor de roze sticker hoeft te houden, vertelt Populier opgetogen. Waar je je pas ook voor het scherm houdt, deze wordt geaccepteerd. Momenteel kan je alleen met de geldende vervoersbewijzen voor je reis inchecken. Mocht je het toch proberen dan zie je een rood kruis op het scherm.

Inchecken in bus of tram van HTM met je OV-chipkaart | Foto Omroep West

En dan nog wat cijfertjes: Voor het plaatsen van de 3.872 OV-chipkaartlezers heeft HTM in 211 trams en 143 bussen bekabeling geplaatst. Dat gaat om ruim 33 kilometer netwerkkabel, 23 kilometer voedingskabel en 1,3 kilometer antennekabel. Ook zijn er in totaal 354 routers en 778 verdeelkastjes in de voertuigen geplaatst. De HTM verwacht eind 2021 klaar te zijn met het plaatsen van de nieuwe OV-chipkaartlezers.

LEES OOK: HTM maakt bijzondere kerstvideo: 'Een lichtpuntje in deze donkere tijd'