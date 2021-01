Avondklok blijft onderwerp van discussie: 'Voor Nederland ongehoord'

De mogelijke komst van de avondklok zorgt voor veel discussies. De burgemeester van Katwijk, Cornelis Visser, is geen voorstander. 'Deze maatregel is voor de Nederlandse situatie ongehoord.' Epidemioloog Frits Rosendaal denkt dat er geen ontkomen aan is. 'Als het in Frankrijk kan, waarom zou het hier dan niet kunnen?'

Premier Mark Rutte kondigde vorige week dinsdag tijdens de persconferentie aan dat het kabinet de mogelijkheden voor een avondklok onderzoekt. Dinsdagavond komen de burgemeesters die voorzitter van hun Veiligheidsregio's zijn bij elkaar om te overleggen over de maatregel. De burgemeesters hebben al laten weten geen voorstander van de avondklok te zijn. Zij zien vooral moeilijkheden om deze maatregel te handhaven.

Burgemeester Visser van Katwijk steunt zijn collega's in deze opvatting. 'Ik ben geen voorstander, maar mocht het besluit worden genomen dan zal ik deze uiteraard wel loyaal uitvoeren', zo liet hij in West Wordt Wakker op Radio West weten.

Effect avondklok

De burgemeester is vooral bang dat de avondklok te veel van de handhavers gaat vragen. 'We hebben nu al discussies met mensen als ze in een groep van zeven personen bij elkaar staan', zo verwijst hij naar de aangifte die Katwijk heeft gedaan voor het beledigen van de boa's in de gemeente. 'Een avondklok gaat nog verder. Dat is een voor Nederland ongehoorde maatregel.'

Frits Rosendaal, epidemioloog bij het LUMC in Leiden, ziet de problemen niet zo. 'Er zitten twee kanten aan', legt hij uit. 'Werkt het en is het te doen. Beide zijn onzekerheden, maar je ziet dat omringende landen het doen en dat eerdere maatregelen ook hebben geholpen. Het is dus logisch dat een avondklok effect zal hebben. Dus aan de 'werkt het'-kant heb ik niet zo veel twijfel.'

Besmettingen gaan omlaag

'De vraag is: kan het, is het handhaafbaar en werkbaar', vervolgt Rosendaal. 'Dat is moeilijker te overzien, maar in andere landen werkt het ook. In Frankrijk is er een avondklok van 18.00 tot 6.00 uur. En in Engeland werken ze met codes en bij de hogere codes zit mensen ook voornamelijk binnen. Dus het zal wel effect hebben. De enige vraag is of het echt nodig is.'

De Katwijkse burgemeester denkt dat dit niet het geval is. 'De besmettingen gaan omlaag, zelfs in Katwijk waar het lang duurde voor de besmettingen afnamen', legt hij zijn standpunt uit. 'We waren lange tijd koploper in Hollands Midden, maar de cijfers zijn nu zo gedaald dat we geen koploper meer zijn. Maar in de hele regio zien we de besmettingen snel dalen.'

Britse variant

De Katwijkse burgemeester houdt wel een slag om de arm. 'We hebben nu wel te maken met de Britse variant, en hoe dat gaat lopen, dat weten we met elkaar nog niet. Daarom worden er nu voorzorgsmaatregelen getroffen, en daar hoort de avondklok bij', legt Visser uit.

Volgens Rosendaal is het cruciaal om niet naar de totale besmettingscijfers te kijken, maar naar de verschillende varianten. 'De besmettingen gaan omlaag, maar niet heel hard. De vraag is echter of de Engelse variant ook omlaag gaat. Want als de oorspronkelijke variant daalt, maar de Engelse variant - die besmettelijker is - omhoog gaat, dan heb je goede argumenten om extra maatregelen te nemen', verklaart de epidemioloog.

Bijt even harder door

'Je moet steeds een paar weken vooruit kijken', vervolgt Rosendaal. 'En je weet dat als de cijfers nu een beetje stijgen, dat het dan als een sneeuwbal gaat. Nu hoop je dat we weer een beetje van het virus afzijn als de lente begint, maar als zou blijken dat de ziekenhuizen juist dan over zouden gaan lopen, dan zou ik zeggen: bijt nu dan nog maar even harder door. Want als de cijfers laten zien dat de Engelse variant aan het stijgen is, dan is er geen ontkomen meer aan extra maatregelen. '

'De vraag is alleen of dit de enige weg is', zegt de epidemioloog. 'In Engeland ging het net goed, maar daar was de nood echt heel hoog. Dus het is logisch dat er gekeken wordt naar extra maatregelen. Maar er zijn ook andere opties. Ik hoorde gisteren op de radio dat er file stond. Dat was in maart echt niet het geval. Via bijvoorbeeld thuiswerken valt er meer te bereiken dan nu gebeurt, ook omdat dit via de werkgever afdwingbaar is.'

Nederlander niet aan toe

Ook de burgemeester van Katwijk ziet nog mogelijkheden om de huidige maatregelen strenger na te leven. 'We zouden in de winkels nog wel zorgvuldiger kunnen zijn en mensen nog meer bewust maken van hun thuissituatie', legt Visser uit. 'Ik denk echt dat het beter is dat we strakker op de huidige maatregelen inzetten. Want stel dat het 8 uur gaat worden, dan zal de discussie echt enorm zijn. Voor mijn mensen vind ik dat heel ingewikkeld, zeker voor de doorsnee Nederlander die daar op dit moment nog niet aan toe is.'

Rosendaal is het absoluut niet met de Katwijkse burgemeester eens. 'Argumenten als het is moeilijk, ongehoord en het levert discussies op, dat zal allemaal wel. Als het in Frankrijk kan, dan zou het hier toch ook wel moeten kunnen. De belangrijkste vragen zijn of het nodig is en of het implementeerbaar is. En als het allebei zo is, dan is het zeker de moeite waard.'

