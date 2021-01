Toelaten 'kwetsbare klassen' op Wateringse school volgens ministerie niet de bedoeling

Dat de basisschool de Hofvilla in Wateringen de volledige groepen 3 en 8 naar school laat gaan onder het mom van 'kwetsbare groepen', is volgens het ministerie van Onderwijs niet de bedoeling. 'Alleen individuele kinderen kunnen aangemerkt worden als kwetsbaar.' De minister roept de school dan ook op verantwoordelijk om te gaan met het aanwijzen van kwetsbare leerlingen.

De directrice van de Hofvilla, Mieke Hopmans, heeft in totaal vijf hele klassen aangemerkt als 'kwetsbaar'. Dat geldt voor drie groepen 3, want voor hen zou leesonderwijs op afstand lastig zijn. Daarnaast wil de school de twee groepen 8 zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. 'De groep 8-leerlingen hebben in groep 7 ook al twee maanden gemist. Door hen weer twee maanden te laten missen, worden ze echt onvoldoende op het voorgezet onderwijs voorbereid', zo is de lezing van de directrice. Daardoor gaan er in totaal elke dag - los van de noodopvang - 130 leerlingen gewoon naar school.

'De afspraak is dat scholen mogen aangeven welke leerlingen kwetsbaar zijn', laat een woordvoerder van het Ministerie van Onderwijs weten. 'We willen dat kinderen die in onveilige situaties zitten of die thuis niet worden geholpen, gewoon naar school kunnen. Dat gaat dan echt om individuele gevallen, het kan nooit een generieke groep zijn.'

Ministerie gaat niet terugfluiten

'We hebben de term kwetsbare groep bewust niet helemaal dichtgetimmerd', vervolgt de woordvoerder. 'Per geval kunnen er verschillende oorzaken zijn waarom iemand naar school mag komen. Het is belangrijk dat voor kinderen die écht kwetsbaar zijn, plek blijft.' De minister gaat vooralsnog geen scholen terugfluiten die wél hele groepen aanmerken als kwetsbaar. 'Maar we roepen scholen bij deze wel op: ga hier verantwoordelijk mee om, laat alleen die kinderen komen voor wie het écht nodig is.'

Of de Hofvilla doorgaat met de lessen aan groep 3 en 8 is nog onduidelijk. Scholenkoepel WSKO, waar de Hofvilla onder valt, heeft morgen - naar aanleiding van de publicatie van Omroep West - een gesprek met de voorzitters van schoolbesturen PCPOW, WSKO en SOOW. 'We willen het graag hebben over de definitie van 'kwetsbare kinderen', laat Henri Koele, voorzitter van de PCPOW weten. 'Verder doe ik - in het belang van dit gesprek - geen uitspraken.'

PvdA stelt vragen

Ook de wethouders Ben van der Stee (onderwijs) en Piet Vreugdenhil (gezondheidszorg) schuiven bij het gesprek aan. Daarnaast heeft de Westlandse PvdA vragen gesteld aan het college voor in de raadvergadering van vanavond. Raadslid Nico de Gier: 'Er wordt hier een collectieve uitzondering gemaakt. Dat mag gewoon niet. Wat gaat de burgemeester hier aan doen, dat wil ik graag weten. Want straks zullen er meer scholen volgen.'

