Verdachten van strooptocht door Wateringen en Kwintsheul zijn gefilmd

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 19 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De diefstallen vinden plaats in de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 november. Op de Oude Tolweg in Wateringen is te zien hoe één van de mannen in een auto gaat zitten en die doorzoekt, terwijl de ander voorbij fietst. In de Harry Hoekstraat voelen ze aan schuttingdeuren en gaan een tuin in. Aan de Laan van Westlands Roem voelt één van de twee aan een autoportier en zijn ze gefilmd als ze een schuur in gaan om die te doorzoeken.

Op de Oude Tolweg doorzoekt één van de mannen een auto | Beeld: Politie

In de Harry Hoekstraat gaan ze een tuin in | Beeld: Politie

Aan de Laan van Westlands Roem voelt één van de twee aan een autoportier | Beeld: Politie

Ook aan de Grutto in Kwintsheul zijn beelden gemaakt. Daar komen beide mannen aan op fietsen, die kort daarvoor zijn gestolen aan de Pastoor Vinkesteynstraat. Aan de Grutto stelen ze een nieuw exemplaar en laten één van de andere fietsen staan. Die is later door de politie teruggegeven aan de eigenaar.

Aan de Grutto wordt een fiets gestolen | Beeld: Politie

De verdachten op de fiets in Kwintsheul | Beeld: Politie

Rode jas en witte schoenen

De mannen zijn nog spoorloos en daarom hoopt de recherche op tips over de twee. Eén van hen, de man die het best in zijn gezicht is te zien, draagt een herkenbare rode jas. De andere man is in het donker gekleed en heeft witte schoenen aan.

Eén van de mannen draagt een rode jas | Beeld: Politie

De ander heeft witte schoenen aan | Beeld: Politie

Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem