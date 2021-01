Woninginbreker belt aan om te checken of er iemand thuis is

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 19 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op vrijdag 14 augustus loopt de inbreker samen met een vrouw het pad naar de voordeur van het huis op. Hij belt aan en blijft even wachten. Als er niemand reageert, lopen ze weer weg. De vrouw is onherkenbaar gemaakt, want het is onduidelijk of zij daadwerkelijk in het huis is geweest.

De verdachte | Beeld: Politie

De man is dat overduidelijk wel: op een camera in de woonkamer is te zien dat hij kasten en lades doorzoekt en onder andere een Apple MacBook in zijn tas stopt. Met de buit vertrekt hij via de achterdeur. Er zijn geen braaksporen gevonden, dus de politie gaat ervan uit dat de inbreker via een raam dat open stond naar binnen is geklommen.

De verdachte | Beeld: Politie

