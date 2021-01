Vuurwerkbom richt veel schade aan in Delftse woning

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 19 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De 48-jarige bewoonster van het huis kan in de nieuwjaarsnacht niet goed in slaap komen. Ze is om 3.30 uur nog in de woonkamer, als ze buiten mannen of jongens hoort praten. De manier waarop ze praten komt op haar over alsof ze iets van plan zijn. Ze weet niet precies wat, maar besluit om haar man te waarschuwen. Die ligt boven te slapen.

Als de vrouw de hal in komt, hoort ze een sissend geluid en ziet ze vuur bij de voordeur. Ze loopt snel de trap op en op dat moment volgt een harde explosie. Er ontstaat een groot gat in de deur en stukken hout en glas vliegen door het huis. Deuren, muren, de vloer, kleding en huishoudelijke apparaten zijn vernield en tot ver in het huis is het een enorme ravage.

Schade aan het huis | Foto: Politie

Schade aan het huis | Foto: Politie

Schade aan het huis | Foto: Politie

Politie zoekt getuigen

De vrouw is niet gewond geraakt, omdat ze niet meer in de hal stond op het moment dat het vuurwerk ontplofte, maar het had veel slechter kunnen aflopen. Zij en haar man hebben geen idee waarom iemand dit bij hun huis heeft gedaan.

De politie is daarom op zoek naar meer informatie over de ontploffing. Wie iets heeft gezien of gehoord van de dader of daders van het incident op 1 januari om 3.30 uur, wordt gevraagd zich te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving van de Geerweg waar mogelijk iets op te zien is dat met de ontploffing te maken heeft, zijn welkom bij de politie.

De Geerweg in Delft | Beeld: Omroep West

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem