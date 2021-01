Brutale dief doet twee keer greep in kassa van Haagse supermarkt

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 19 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op zondag 20 december slaat de man voor de eerste keer toe. Hij komt bij de kassa en wil een flesje drinken afrekenen. Op het moment dat de medewerker de kassalade opent, laat hij per ongeluk geld vallen. Als hij bukt om het op te rapen, grijpt de dief zijn kans en grist voor 100 euro aan biljetten uit de kassa.

De verdachte op 20 december | Beeld: Politie

Op zaterdag 2 januari is de man opnieuw in de winkel, maar dan steelt hij niets. Mogelijk durft hij het niet aan omdat er een medewerkster bij de uitgang staat. De volgende dag, zondag 3 januari, slaat hij opnieuw toe. Op het moment dat de caissière de lade opent, pakt hij er een stapel biljetten uit en rent hard weg. Nu heeft hij bijna 300 euro te pakken.

De verdachte op 3 januari | Beeld: Politie

Op scooter gestapt

Na de diefstal op 20 december is een winkelmedewerker achter de man aan gerend. Hij is via de Pahudstraat naar de 3e Joan Maetsuyckerstraat gerend. Op de rotonde staat iemand met een scooter klaar, een Vespa Sprint. De dief springt daar op en samen rijden ze weg richting de Hendrik Zwaardecroonstraat.

De politie komt graag in contact met mensen die de man herkennen van de camerabeelden, maar wil ook weten bij wie hij op de scooter is gestapt. Wie daar informatie over heeft, wordt gevraagd contact op te nemen.

De verdachte op 3 januari | Beeld: Politie

De verdachte op 20 december | Beeld: Politie

Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem