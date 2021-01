Eis: ruim 2,5 jaar cel voor tippen overvallers marktkoopvrouw

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van 32 maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk, tegen Soraya S. De 27-jarige Haagse vrouw zou medeplichtig zijn aan een overval op een Haags marktkoopvrouw in haar woning. S. werkte bij het slachtoffer in de kraam op de Haagse markt en zou de overvallers getipt hebben.

De marktkoopvrouw werd op 13 januari vorig jaar in haar woning in Gouda overvallen nadat ze van de markt was thuisgekomen. Twee mannen boeiden haar, zetten een vuurwapen op haar hoofd en sleurden de marktkoopvrouw door haar woning. Ze waren op zoek naar de lijs, waarmee in markttaal de dagopbrengst wordt bedoeld. Dit gebeurde allemaal terwijl een van haar zonen onder de douche stond.

De overvallers hadden de deur op slot gedaan. Het lukte de vrouw ondanks de tape op haar mond om te schreeuwen. Toen gingen overvallers er vandoor met geld en een sieradenkistje, waarin sieraden met een grote emotionele waarde zaten.

De overvallers maakten gebruik van informatie van Soraya S.

Een zoon die inmiddels buiten stond, kreeg een wapen op zich gericht en viel van schrik achterover op zijn fiets. De overvallers renden weg. Buren en de zoon van het slachtoffer zijn nog achter ze aan gegaan, maar hebben ze niet meer kunnen vinden.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de overvallers gebruik gemaakt van informatie van Soraya S. Ze zou haar toenmalige vriend onder andere hebben verteld over de dagopbrengst, over een kluis in de werkkamer en over de tijden dat de marktkoopvrouw naar huis reed. De vriend van S. zou vervolgens het plan voor de overval gesmeed hebben.

'S. wist dat haar vriend met foute dingen bezig was'

Hij voerde verkenningen uit in Gouda, en bracht de twee overvallers naar de woning. Hij ging zelf niet meer naar binnen. 'Soraya S. heeft een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de overval', zei de officier van justitie dinsdag bij de rechtbank over de rol van de 27-jarige.

'Zonder haar informatie was haar vriend misschien niet op het idee van de overval gekomen. Ze wist dat hij met foute dingen bezig was. Het is echt stuitend dat iemand zo misbruik maakt van het vertrouwen van een werkgever.'

'Ik was bang voor mijn vriend, hij heeft me misleid'

Soraya S. werkte al drie jaar op de Haagse markt voor de marktkoopvrouw. 'De marktkoopvrouw was als een tweede moeder voor mij', zei S. op de zitting. Ze was zich er naar eigen zeggen niet van bewust dat haar vriend een overval voorbereidde op haar werkgeefster. 'Hij heeft me misleid. Hij is door en door slecht, ik was bang voor hem. Ik had het misschien moeten zien aankomen dat hij iets ging doen, maar ik had zoveel aan mijn hoofd.' Pas nadat de overval was gepleegd, had ze het in de gaten.

'Wat een soap Soraya', zei het slachtoffer in de rechtszaal tegen haar voormalige werkneemster. 'Ik ben meer dan een werkgever voor je geweest, en voor je vriendje. Zonder jouw informatie was dit nooit gebeurd. Het is het ergste wat ik ooit heb meegemaakt.' De rechtbank heeft de ex-vriend van Soraya S. in november vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar en de twee overvallers tot vier jaar. De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak tegen S.