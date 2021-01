Kamerplanten zijn populair: 'Mensen willen thuis hun werkplek groen maken'

'Mensen willen thuis toch een soort vakantiegevoel ervaren, en schaffen daarom exotische kamerplanten aan', bevestigt ook plantenkweker Marcel Duijvestijn uit Honselersdijk, wiens omzet vorig jaar met vijftien procent steeg.

Ook het thuiswerken zou voor een piek in de verkoop van kamerplanten hebben gezorgd. 'De thuiswerkplek moet 'groener' zijn', legt tuincentrumeigenaar Koene uit. 'In het begin van de lockdown gingen mensen de tuintjes doen, maar vanaf het najaar werden er massaal kamerplanten aangeschaft.'

Kerstboom eruit, kamerplant erin

'Daarnaast zijn planten ook gezond. Het is wetenschappelijk bewezen dat ze een luchtzuiverende werking hebben', gaat de eigenaar van het tuincentrum verder. 'Zeker in deze coronatijd spreekt dat aan.'

Toch ziet de ondernemer de laatste weken zijn afzet flink kelderen. 'Dat heeft natuurlijk alles te maken met de lockdown. Normaal is januari onze beste maand als het gaat om kamerplanten. Want: kerstboom eruit, kamerplant erin. Maar nu zijn we dicht, dus we moeten alternatieven verzinnen.'

Online plantenwebsite 'big business'

Wie geen last van die lockdown hebben, zijn de online plantenwebshops. In 2020 vervijfvoudigde zelfs het aantal groene webwinkels. 'Zeker nu de tuincentra dicht zijn, is het echt big business,' vertelt Michiel Ingen Housz, oprichter van 1,2,3 Planten. De webshop zit op het terrein van Flora Holland in Naaldwijk gevestigd. 'Precies tussen alle Westlandse plantenkwekers.'

'Mensen gaan niet op vakantie, geven wat minder geld aan een biertje uit. Dat geld dat ze overhouden, gaat dus naar andere dingen, blijkbaar naar planten.' Ingen Housz merkt vooral dat planten met grote bladeren het goed doen. 'Gatenplanten zijn enorm hip. We verkopen er echt honderden per dag.'

Michiel Ingen Housz verkoopt planten via een webshop | Foto: Omroep West

Tegen online plantengeweld opboksen

Om tegen het online geweld op te boksen, zijn de kwekers en tuincentra nu zelf ook webshops gestart. 'Direct na de lockdown hebben we een plan gemaakt', vertelt Koene. 'De winkel wordt helemaal klaar voor het voorjaar gemaakt, maar de kamerplanten die moeten zichtbaar blijven. Via window shopping, maar ook een online webwinkel. Op 3 januari zijn we online gegaan.'

Voor Koene is zijn webwinkel absoluut niet te vergelijken met zijn normale omzet. 'We hebben nu ongeveer vijf klanten per dag online. Daar zijn we al heel blij mee. De kamerplanten verkopen verreweg het beste. We hebben er ongeveer honderd online staan, maar we willen uiteindelijk een assortiment aanbieden van alle plantenkwekers uit het Westland, zodat we dat online geweld aankunnen.' Tegelijkertijd hoopt de ondernemer dat zijn winkel zo snel mogelijk weer fysiek open mag. 'Zodat mensen gewoon in de winkel hun kamerplant kunnen uitzoeken. Want planten moet je uiteindelijk gewoon zien.'

LEES OOK: Ondernemers aan vooravond langere lockdown: 'Ik lig 's nachts wakker'