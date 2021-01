Nog veel onduidelijkheid over moord in Oud Ade ondanks getuigenoproepen

De politie heeft drie tips binnengekregen over de moord op de 66-jarige Mimoun Bergoual. Een week geleden werd in de uitzending van Team West een getuigenoproep gedaan. Ook staat langs de weg voor het woonhuis van het slachtoffer een tekstkar met een getuigenoproep. Tot nog toe zonder veel succes.

Het slachtoffer werd op 29 december in de vroege ochtend dood gevonden in zijn huis aan de Hofdijklaan in het buitengebied van Oud Ade, op de grens met Leiderdorp. Hij zou door vier mannen om het leven zijn gebracht. De politie deed na de moord meer dan een week lang onderzoek in en om het huis. Of dat iets heeft opgeleverd, is niet duidelijk.

Vorige week dinsdag vroeg de politie in Team West om informatie. De drie tips die daarna binnen kwamen, worden onderzocht. Of ze bruikbaar zijn, moet nog blijken. Voorlopig is er vooral veel onduidelijk over de zaak.