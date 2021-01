Vader krijgt vier jaar cel voor doodschudden acht weken oud zoontje

De 30-jarige man uit Waddinxveen die zijn acht weken oude baby heeft doodgeschud, moet vier jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De straf is veel lager dan de eis, want het Openbaar Ministerie (OM) had een celstraf van 8,5 jaar geëist.

De vader was op 16 januari 2019 alleen thuis met zijn zoontje. Het kindje werd onwel en moest met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd worden. Daar kwam het te overlijden. De man beweerde vier weken geleden, tijdens de zitting bij de rechtbank, dat het kindje al grauw en levenloos was in zijn wieg. Hij zou het jochie nog wel geschud hebben, twee of drie keer, toen hij hem uit het bedje haalde.

Het OM gelooft dit verhaal niet. De officier van justitie betoogde dat de baby pas onwel werd nadat de vader hem had beetgepakt. Hij zou zijn zoontje minstens vijf seconden geschud hebben, waardoor er zwaar hersenletsel zou zijn ontstaan. Volgens de officier van justitie had de vader zich schuldig gemaakt aan doodslag op de baby.

Hersenletsel door schudden vader

De rechtbank vindt dit nu ook bewezen. Volgens de rechter zijn er geen aanwijzingen dat de baby al onwel was toen hij nog in zijn wiegje lag. De rechtbank gaat ervan uit dat het hersenletsel is ontstaan door het schudden van de vader. De vader wist volgens de rechtbank dat er een aanmerkelijke kans was dat het kind hierdoor zou kunnen overlijden. 'U heeft hem zijn meeste fundamentele recht, het recht op leven, ontnomen', zei de rechter tijdens de uitspraak tegen de vader. De man heeft zich verder ook nog schuldig gemaakt aan mishandeling van de moeder van het kind, na het fatale schud-incident.

Toch legde de rechtbank de man uit Waddinxveen een veel lagere celstraf op dan de 8,5 jaar die het OM had geëist. De rechter legde tijdens het uitspreken van het vonnis uit dat in vergelijkbare zaken ook lagere straffen zijn opgelegd. 'Dit is geen standaard doodslagzaak', zei de rechter.

