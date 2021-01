Afhaalchinees verdwijnt uit Woubrugge: 'Dorp is te klein'

Na bijna twee jaar sluit het Chinese afhaalrestaurant in Woubrugge noodgedwongen de deuren. Door een opeenstapeling van tegenvallers heeft de eigenaar van Eastern Express aan het Batehof besloten de stekker uit zijn zaak te trekken. 'Het dorp is te klein voor een Chinees.'

De afhaalchinees werd ruim een jaar geleden gered van de ondergang dankzij hulp van buurtbewoners, maar nu valt het doek dus alsnog. Volgens eigenaar Jian Zhu heeft het restaurant een dramatisch jaar achter de rug. 'Vorig jaar draaiden we nóg slechter dan in 2019', verklaart hij desgevraagd. In het laatste kwartaal van 2019 stond Zhu al op het punt een faillissement aan te vragen, amper een half jaar nadat hij het bedrijf had overgenomen.

Hij vervolgt: 'Mijn vader is lichamelijk en geestelijk uitgeput geraakt, waardoor we een andere chef-kok moesten zoeken en een maandje dicht moesten. Daarna hebben we wel een vervanger gevonden, maar die heeft me genaaid. Hij zei dat we in de zaak niet anderhalve meter afstand konden houden en heeft vervolgens thuis geld ontvangen met niks doen. Toen moest de tent wéér dicht.'

'Gewoon pech'

Een andere chef-kok bleek niet niet aan de kwaliteitseisen van Eastern Express te voldoen, waarna de vader van Jian Zhu het laatste halfjaar de honneurs weer waarnam. Tussendoor vormde het vinden van bezorgers een struikelblok. Al met al zegt Zhu dat hij 'gewoon pech' heeft gehad. 'De vaste klanten vinden het wel jammer dat we gaan sluiten. Zij hadden verwacht dat het beter zou gaan.'

Het is een tijdje goed gegaan, maar nog voor de coronacrisis ging het alweer bergafwaarts - vaste klant Daniek de Groot

Daniek de Groot baalt dat zijn dorp binnenkort zonder afhaalchinees zit. Hij zette in 2019 een oproep op Facebook om het restaurant in Woubrugge te redden. Tegelijkertijd zag hij het slechte nieuws wel aankomen. 'Ik wist wat er speelde. De eigenaar spreek ik regelmatig en hij is daar altijd open en eerlijk over', vertelt De Groot.

Rijen mensen

'Het dorp is gewoon te klein voor een Chinees', concludeert hij. 'Er was te weinig animo voor. Het is een tijdje goed gegaan, maar nog voor de coronacrisis ging het alweer bergafwaarts. Deze week zal het wel weer even superdruk zijn, met rijen mensen. Maar met korte pieken red je het niet. Het is jammer dat deze zaak verdwijnt, want ze maken goed eten.'

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Voor zijn eerdere hulp kreeg De Groot als dank de toezegging altijd gratis te mogen eten bij de Chinese afhaal in Woubrugge. Dat kan hij nog tot en met zondag doen. Daarna gaat het restaurant definitief dicht. Hoe de toekomst er voor Zhu uitziet, is nog een groot vraagteken. 'Voorlopig heb ik geen plannen. Je kan ook niks en er is weinig werk te vinden.'

