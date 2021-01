Dwangsom voor eigenaar restaurant illegaal pokertoernooi Alphen aan den Rijn

De eigenaar krijgt niet meteen een hoge boete, omdat in de veiligheidsregio Hollands Midden is afgesproken dat iedereen eerst een waarschuwing krijgt. Dat betekent dat de eigenaar de eerstvolgende keer dat er een overtreding wordt geconstateerd minstens 2500 euro moet betalen. De boete kan oplopen tot 10.000 euro.

De elf personen die zondagavond aanwezig waren in het pand hebben direct een bekeuring gekregen. Daarnaast is één van de aanwezigen aangehouden, omdat hij volgens de politie een flinke som geld op zak had. Hij moest mee met de politie op verdenking van witwassen.

Restaurant onbekend

Om welk restaurant in Alphen aan den Rijn het gaat, willen de politie en Spies niet zeggen. Wel zei de burgemeester dat het niet om de shishalounge gaat die in november de fout in ging. Tegen de coronaregels in waren er toen tien mensen in het pand aanwezig.

