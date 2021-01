Geen extra geld voor De Mussen, honderden Schilderswijkers kunnen niet meer sporten

Overleg tussen de gemeente Den Haag en De Mussen heeft geen extra bijdrage opgeleverd. Daarom heeft de vereniging de contracten met de sporthal boven sportcentrum de Houtzagerij moeten opzeggen. 'Heel frustrerend', zegt de directeur van De Mussen, Nicoline Grötzebauch. De PvdA in de gemeenteraad wil opheldering over waarom de gemeente niet bereid is de sportvereniging van De Mussen te gemoed te komen. 'Het is echt van de zotte dat dit nu dreigt te eindigen', zegt fractievertegenwoordiger Samir Ahraui.

Eind oktober vorig jaar werd al duidelijk dat de toekomst van de De Mussen aan een zijden draadje hing. En dat er daardoor een einde dreigde te komen aan de het sporten door 500 mensen in een wijk waar - zo blijkt uit onderzoek - relatief weinig mensen bewegen.

Steun gemeente is hard nodig

Reden voor de problemen is dat De Mussen geen subsidie krijgt van de gemeente voor het organiseren van sportactiviteiten en het huren van de accommodatie. Dit terwijl die steun hard nodig is. De vereniging heeft een jaarlijks tekort van 174.000 euro. Dat komt omdat de inkomsten lang niet voldoende zijn om de kosten te dekken. Per lid is er een tekort van ruim 300 euro per jaar.

De afgelopen jaren kon De Mussen dit verlies nog een beetje opvangen door steun uit Europese fondsen. Maar daaraan komt nu een einde. 'De Mussen kan dit verlies het komend jaar niet meer opvangen', waarschuwde de directeur vorig jaar al.

PvdA hoopt op redding

De PvdA in de gemeenteraad drong mede daarom aan op overleg tussen de gemeente en De Mussen. Maar dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, vertelt een teleurgestelde directeur. Gevolg: 300 volwassenen kunnen niet meer bewegen. Alleen voor een paar groepen kinderen blijven activiteiten mogelijk in de ruimten van De Mussen aan de Hoefkade zelf.

Directeur Grötzebauch is zeer teleurgesteld over het mislukte overleg. Volgens haar heeft de gemeente wel een onderzoek naar de financiële situatie toegezegd, maar daarmee is het sporten op korte termijn niet gered. 'We hebben er jaren over gedaan om die mensen tot sporten te bewegen. Heel jammer dat dit nu moet stoppen. En die prachtige accommodatie waarin de gemeente enkele jaren geleden vele tienduizenden euro's heeft geïnvesteerd, staat nu leeg.'

Gemeente: dit is heel belangrijk

De gemeente laat in een reactie weten het werk dat Buurtsportvereniging De Mussen doet als sportaanbieder 'hartstikke belangrijk' te vinden en ook positief te zijn over het feit dat die organisatie mensen in de Schilderswijk aan het bewegen brengt.

Maar, zegt een woordvoerder, het is wel zo dat alle 270 aanbieders van sport in de stad verantwoordelijk zijn voor het op orde hebben van de eigen financiën. 'Die regels gelden voor iedereen.'

De Mussen krijgt geld voor coaches

Hij wijst er ook op dat de gemeente jaarlijks flink bijdraagt aan sport in de wijk. De Mussen krijgt jaarlijks 130.000 euro subsidie voor twee buurtsportcoaches, een voor de jeugd en een voor volwassenen. Dit is meer dan de gemiddelde sportvereniging van de gemeente krijgt, want andere sportverenigingen kunnen maar aanspraak maken op één zo'n functionaris.

De gemeente zegt ook in gesprek te zijn met De Mussen om te kijken hoe er zo goed mogelijk steun kan worden geboden. Ook gaat het stadhuis De Mussen helpen met het in kaart brengen van de financiën en kijken waar het mogelijk efficiënter kan. 'Uit de analyse moet duidelijk worden wat er moet veranderen zodat BSV de Mussen het wel zelf financieel rond kan krijgen, net als andere sportaanbieders.'

Grötzebauch stelt dat gewone sportverenigingen wel subsidie krijgen voor een accommodatie. 'Er zou eenzelfde regeling moeten komen voor buurtsportverenigingen.'

Positieve gezondheid

De Buurtsportvereniging (BSV) werd in 2015 door De Mussen opgericht met als doel het bevorderen van een positieve gezondheid in de Schilderswijk. Dit was ook wel nodig, bleek uit eerder onderzoek: 74 procent van de wijkbewoners heeft een chronische aandoening, 66 procent heeft overgewicht, waarvan 21 procent obesitas. Daar staat tegenover dat nog niet de helft van de bewoners aan sport doet, mede omdat er in de wijk weinig verenigingen zijn.

De vereniging bleek een succes. Meer dan vijftig uur per week was er een programma voor volwassenen: wandelen, pilates, fitness, yoga, zaalvoetbal, zumba. Voor jongeren was er ruim 25 uur aan sport en beweging.

'Antwoorden moeten goed zijn'

Die activiteiten liggen nu dus grotendeels stil. De PvdA wil weten waarom het overleg tussen de gemeente en De Mussen er niet toe heeft geleid dat de activiteiten niet kunnen worden voortgezet. 'En de antwoorden moeten wel heel erg goed zijn, wil ik het laten rusten', zegt fractievertegenwoordiger Ahraui. 'Ik wil precies weten welk pallet aan maatregelen en instrumenten is dat is aangeboden.'