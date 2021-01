ADO Den Haag uitgeschakeld in KNVB-beker na nederlaag tegen Vitesse

ADO Den Haag is uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi. De Haagse equipe verloor dinsdagavond in de achtste finales met 2-1 van Vitesse, de nummer twee van de eredivisie. ADO maakte het in de slotfase nog spannend toen bij een 2-0 achterstand de aansluiting werd gevonden, maar in de resterende minuten zat er geen tweede Haagse goal meer in.

ADO trad niet met de sterkste opstelling aan tegen Vitesse. Milan van Ewijk, Marko Vejinovic en Michiel Kramer werden gespaard door trainer Ruud Brood. Komend weekend wacht namelijk de belangrijke thuiswedstrijd tegen FC Emmen, de hekkensluiter van de eredivisie. De Drenthse ploeg heeft vijf punten minder dan ADO. Als dat duel wordt verloren, komt de allerlaatste plek dichterbij voor de mannen van Brood. Bij winst neemt ADO meer afstand van Emmen.

Vitesse kreeg meteen na de aftrap een grote kans op de openingstreffer. Doelman Luuk Koopmans voorkwam een vroege achterstand. Even later was het wel raak: Loïs Openda schoot de Arnhemmers in de 25e minuut op voorsprong. Na een half uur kreeg Vicente Besuijen een grote kans op de gelijkmaker. De kleine aanvaller van ADO kopte een corner maar net naast.

Aansluiting

In de tweede helft bleven echt grote kansen lang uit en leek het duel gespeeld toen Matúš Bero op aangeven van Openda de 2-0 maakte. Vlak na de tweede treffer van de thuisploeg was invaller David Philipp echter dicht bij de 2-1. Even later passeerde verdediger Danilho Doekhi van Vitesse bijna zijn eigen doelman.

Invaller Amar Catic scoorde in de 81e minuut wel voor ADO. Philipp miste diep in blessuretijd nog een kans op 2-2.

Scoreverloop Vitesse - ADO Den Haag: 2-1 (1-0)

25. 1-0 Openda

72. 2-0 Bero

81. 2-1 Catic

Opstelling Vitesse: Pasveer; Dasa, Doekhi, Bazoer (75. Hajek), Rasmussen, Wittek; Bruns (58. Touré), Tannane (58. Broja), Bero; Openda (80. Buitink), Darfalou (58. Huisman)

Opstelling ADO: Koopmans; Ratiu, Amofa (70. Philipp), Del Fabro, Kemper, Familia-Castillo (61. De Boer); Ould-Chikh (61. Arweiler), Goossens, Pinas, Bourard (46. Catic); Besuijen (82. Karelis)

Gele kaarten: Familia-Castillo (ADO)

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Dennis Higler

LEES OOK: ADO Den Haag haalt Oostenrijkse doelman Martin Fraisl