Avondklokradio: Omroep West helpt je de komende weken door

Het zijn vreemde en soms ook zware tijden. Zeker nu bekend is geworden dat het kabinet een avondklok wil instellen. De Tweede Kamer hakt daarover donderdag een knoop door, maar mocht de avondklok er komen, hoef je niet te treuren. In dat geval helpt Omroep West je er vanaf maandagavond iedere avond doorheen met Avondklokradio. Een radioprogramma van 19.00 tot 23.00 uur waarin jij als luisteraar je zegje kan doen en waarin natuurlijk ook de beste muziek voorbij komt. Het programma is ook via onze website en app te beluisteren.

'Het gaat om een programma waarbij onze vaste programmamakers je in hun vrije tijd door de avond heen slepen', vertelt radiopresentator en teamleider van Radio West Patrick van Houten. 'Het leuke is: de vaste radiomakers worden vaak bijgestaan door collega's die je anders niet zo vaak hoort. We willen, mocht de avondklok er komen, een fijne sfeer creëren in de huiskamers door muziek te draaien en een praatje te maken met de luisteraars. Aangename, positieve radio in lastige tijden. Mensen kunnen inbellen om hun verhaal te doen.'

'West helpt je er doorheen, dat is het motto', vertelt hoofdredacteur Henk Ruijl. 'In deze moeilijke tijd - die waarschijnlijk nog wat zwaarder wordt door een avondklok - willen wij juist ook een luisterend oor bieden voor onze luisteraars. We willen verbinden door contact te zoeken en luisteraars kunnen andersom ook met ons contact opnemen, zodat we er samen doorheen komen. En daar gaan we mee door zo lang de avondklok er is.'

Avondklokradio luister je vanaf maandag - mocht er daadwerkelijk een avondklok komen - dagelijks van 19.00 tot 23.00 uur op Radio West via 89.3 FM of online.

Wil je je al aanmelden om wat te zeggen in dit programma? Dat kan via radio@omroepwest.nl. Laat ons dan ook alvast kort weten wat je andere luisteraars zou willen vertellen.

