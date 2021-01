Begrafenisfotografe: 'Mensen zien al gauw een plaatje voor zich met iemand in een kist'

Foto's maken bij bruiloften is heel gewoon, bij uitvaarten is het meer bijzonder. Vorig jaar maakte Shirley Sieberg uit De Lier de keuze om van haar hobby fotografie haar werk te maken. Sindsdien doet ze niets liever: 'Het is fantastisch mooi en dankbaar werk.'

Het werk van een begrafenisfotografe gaat volgens Shirley niet alleen over het vastleggen van verdriet en pijn, maar ook over de mooie momenten die tijdens een uitvaart plaatsvinden. 'Het is zo fantastisch mooi', vertelt Shirley. 'Mensen zien al gauw een plaatje voor zich met iemand in een kist. Maar je ziet vooral liefde; mensen die naar elkaar toe kruipen, mensen die elkaar steunen en helpen. Ik wil echt proberen zoveel mogelijk van die dag terug te laten zien.'

Shirley is ervan overtuigd dat haar werk een positieve bijdrage levert aan het rouwproces. 'Ik denk dat het terugkijken van foto's goed helpt bij het verwerkingsproces. Je leeft op dat moment in een roes en zit als familie vooraan op de eerste bank. Je hebt geen idee wat er langs je heen gaat en wat er achter je gebeurt. Foto’s kunnen op een positieve manier helpen om die dag te verwerken.’

Persoonlijk verlies

Shirley besloot van haar hobby haar vak te maken, toen ze zelf te maken kreeg met een persoonlijk verlies. 'Mijn oma overleed 2 jaar geleden in mijn bijzijn. Ik was toen als enige aanwezig. Dat was aan de ene kant heel mooi maar aan de andere kant heel heftig. En vorig jaar overleed mijn ex met wie ik altijd fotografie heb gedaan aan een hersenbloeding. Dan besef je wel dat je maar één keer leeft en werk moeten gaan doen waar je blij van wordt.'

Vandaar dat Shirley de keuze maakte om begrafenisfotografe te worden. 'Het verbaasde mij dat er al een aantal actieve begrafenisfotografen waren. Ik had er nog nooit van gehoord, maar zeker nu met corona zie je het steeds meer. Vanwege corona kan je minder mensen uitnodigen en de foto’s zorgen ervoor dat iedereen er toch een beetje deel van kan uitmaken', legt Shirley uit.

Even slikken

Hoewel ze haar werk professioneel aanpakt, voelt Shirley soms de emotionele tol die een uitvaart eist. 'Heel vaak kan ik me wel afsluiten. Doordat ik constant aan het schakelen en constant aan het zoeken ben vervaagt de rest een beetje. Ik moet soms echt wel even slikken, maar ik ben ook gewoon aan het werk en dat moet ik goed doen. Daar ligt mijn focus dan.'

Luister hieronder het hele gesprek met Shirley Sieberg terug: