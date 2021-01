Geen explosief in Haags huis, bewoners terug naar huis

In de Nobelstraat in het centrum van Den Haag zijn woensdagochtend meerdere woningen ontruimd geweest, omdat er iets verdachts was gevonden. Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) bleek het niet te gaan om een explosief. Wat er dan wel in het huis lag, wordt nog onderzocht.

De Nobelstraat was de hele ochtend afgezet, maar is weer vrijgegeven. De bewoners mogen terug naar huis. Het object werd gevonden in een woning op de derde verdieping aan de Nobelstraat. 'Iemand was aan het klussen en vond iets verdachts in huis. Toen heeft hij de politie gebeld,' zegt een woordvoerder van de politie.

Verslaggever Sander Knura is in de Nobelstraat: 'Schilders waren bezig in het appartement dat verkocht is en wordt opgeknapt. Zij hebben wat gevonden.' De EOD doet verder onderzoek naar wat het is.

