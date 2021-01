Kabinet wil strengere coronamaatregelen, met avondklok, minder bezoek thuis en vliegverbod

Het kabinet wil een avondklok invoeren in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft premier Mark Rutte woensdagmiddag gezegd op een ingelaste persconferentie. 'Een heftige maatregel', zei Rutte. 'Niemand wil een avondklok.' De Tweede Kamer moet zich er donderdag nog over buigen. Behalve een avondklok wordt het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen teruggeschroefd van twee naar één.

De avondklok moet er, als het aan het kabinet ligt, over een paar dagen komen. Vermoedelijk zaterdag of zondag. Die gaat dan elke avond om 20.30 uur in en eindigt om 4.30 uur. 'Tussen deze uren is het verboden om op straat te zijn.' De maatregel eindigt op 10 februari 's ochtends vroeg. 'Het is zwaar en het voelt alsof het alleen maar zwaarder wordt', realiseert Rutte zich. 'Dit gaat nog een keer heel veel van mensen vragen, maar het gaat ons ook veel opleveren.' Een boete voor overtreders is 95 euro.

Uitzonderingen op de avondklok:

In geval van een calamiteit.

Als uzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft.

Als u van uw werkgever voor werk naar buiten moet.

Als u naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland.

Als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen.

Als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftenzitting en dit kunt aantonen.

Als u een aangelijnde hond uitlaat. Dit doet u in uw eentje.

Mensen die naar buiten gaan, moeten een (werkgevers)verklaring meenemen. Volgens het kabinet blijkt uit onderzoek dat het kan leiden tot een vermindering van acht tot dertien procent van de R-waarde (reproductiegetal). Rutte zegt dat de avondklok in het buitenland ook 'een effectief middel' is gebleken bij de bestrijding van het virus.

Minder bezoek en vliegverbod

Vanaf dit moment mogen mensen nog maar één bezoeker van 13 jaar of ouder per dag thuis ontvangen, zei de premier ook. Reden is dat de thuissituatie nog steeds een 'belangrijke bron van besmetting' met het coronavirus is. Komende maandag wordt het maximaal aantal mensen dat een begrafenis of crematie mag bijwonen, ingeperkt van honderd naar vijftig. Ook die maatregel moet het aantal contactmomenten tussen mensen verder beperken, om daarmee de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Zaterdag gaat er ook een vliegverbod in, voor vluchten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen in Zuid-Amerika. Het verbod blijft van kracht tot het kabinet een verplichte quarantaine kan invoeren voor reizigers. Er geldt volgens de premier een 'zeer beperkt aantal uitzonderingen' op het verbod, onder meer voor vrachtvluchten, vluchten om medische redenen en repatriëring.

Derde golf komt 'op ons af'

Volgens coronaminister Hugo de Jonge komt de derde golf 'op ons af'. 'Besmettingen van de klassieke coronavariant nemen af, zien we in de cijfers', zegt hij. 'De R zit net onder 1 voor die variant. Maar voor de nieuwe variant is R hoger dan 1,3. We moeten die derde golf vertragen en zo lang als mogelijk voor ons uitduwen.'

'We zitten op dit moment op een cruciaal moment voor onze veiligheid en nationale volksgezondheid', benadrukt Rutte. 'Als dat virus uit Engeland nu gaat oplieren, is dat echt verkeerd. Maar als je nu bereid bent dit extra te doen, dan kun je straks weer iets meer perspectief bieden. En als er weer iets kan, heeft het onderwijs absoluut prioriteit.'

'Ongelofelijk stom'

De premier vindt het belangrijk om duidelijk te maken dat het niet goed is als mensen trucjes gaan verzinnen om de avondklok te omzeilen. 'Als je bijvoorbeeld de hond in de hele familie gaat doorgeven, zodat iedereen naar buiten kan. Dat kan ik niet voorkomen', maar het is ongelofelijk stom.'

De maatregelen tot en met 9 februari:

Ontvang thuis niet meer dan één persoon van 13 jaar of ouder per dag.

Ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek.

Werk zo veel mogelijk thuis.

Ga alleen naar buiten met leden van je huishouden of met een groepje dat bestaat uit maximaal twee mensen.

Er geldt een avondklok van 20.30 uur tot 4.30 uur.

De meeste locaties zijn gesloten (winkels, kappers, theaters/bioscopen, dierenparken, binnensportlocaties, restaurants en cafés).

Onderwijsinstellingen bieden voornamelijk onderwijs op afstand tot en met ten minste 7 februari.

Voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, is er noodopvang op de basisschool of de kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan.

Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.

Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband (alleen buiten).

Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen

Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland en boek geen buitenlandse reizen tot en met maart.

