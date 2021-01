Puppy's steeds populairder: 'Maar we verwachten veel dieren weer in het asiel terug te zien'

Bij Stichting Haags Dierencentrum kijken ze met argusogen naar de aanblijvende vraag naar jonge honden. 'Mensen zijn nu veel thuis en vinden deze periode klaarblijkelijk erg geschikt om een puppy aan te schaffen. Maar wat als we weer naar kantoor mogen? We zitten nu in de stilte voor de storm. Wij verwachten vele dieren weer hier in het asiel terug te zien na de coronacrisis,' vertelt Inge Vercauteren van Stichting Haags Dierencentrum.

Op dit moment is het erg rustig in het asiel. Dat kan Inge wel verklaren: 'Veel mensen zijn nu thuis, ze hebben tijd voor hun huisdier en gaan ook niet met vakantie. Daarbij lopen er nu relatief minder mensen op straat waardoor zwerfdieren minder snel worden opgemerkt.'

Inge krijgt ook in het asiel veel aanvragen voor adoptie. 'Wij checken altijd bij de mensen of het een goeie match is met het dier. We vragen ook naar hun thuissituatie, als we het niet zien zitten gaat de adoptie niet door,' zegt Inge eerlijk.

Een pup moet alleen leren zijn

Dierenarts Karin Rosenveldt van Dierenartsenpraktijk Laakkwartier in Den Haag vindt de toenemende vraag naar puppy's ook erg zorgelijk. 'Wij krijgen dagelijks aanmeldingen van nieuwe dieren. Het is ongelooflijk, waar halen ze al die dieren vandaan? Daarbij snap ik de gedachte wel dat deze periode heel geschikt lijkt om een pup op te voeden en zindelijk te maken. Maar een pup moet ook alleen leren zijn en een pup moet ook naar de puppycursus. Straks als iedereen weer naar z'n werk gaat is het nog maar de vraag of je pup daar klaar voor is en of het dan nog wel past binnen het gezin.'

In Nederland zijn er vele goede en gerenommeerde fokkers waar je prima een goed gesocialiseerde en gezonde pup kan kopen. Maar de wachtlijsten zijn lang en de vraag is nu zo hoog dat broodfokkers hier graag op inspelen. Dierenarts Karin ziet het dagelijks in haar praktijk. 'Ik zie veel zieke pups. Ze zijn te vroeg bij hun moeder weggehaald en hebben niet de juiste injecties gekregen. Daarbij komen vele pups uit het buitenland, ze worden in grote schuren geboren en zijn daardoor niet gesocialiseerd.'

2000 euro voor een pup

Op internet is het aanbod van jonge honden enorm. De prijzen zijn hoog, ruim 2000 euro voor een pup is geen uitzondering. 'Je ziet fokkers die tien verschillende rassen aanbieden, direct leverbaar, sommige bezorgen de honden aan huis,' vertelt Karin.

