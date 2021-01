Haagse politiek wil toch onderzoek naar zwembad in Laak

In Laak is nu geen zwembad. Bewoners willen dat wel graag. | Foto: ANP Koen van Weel

De Haagse politiek wil toch onderzoeken of het mogelijk is dat in stadsdeel Laak een zwembad komt. 'We moeten mogelijk maken dat mensen recreatief kunnen zwemmen en lessen kunnen volgen zonder dat ze de halve stad hoeven te doorkruisen', zegt PvdA-fractievertegenwoordiger Samir Ahraui.

Zijn partij dient donderdag, tijdens de gemeenteraadsvergadering een voorstel in om te kijken of er noodzaak is in het Haagse stadsdeel voor een zwembad. Mede omdat de Binckhorst en Laakhavens de komende jaren fors gaan groeien. Dat voorstel kan rekenen op steun in de politiek, denkt Ahraui. Bijvoorbeeld het CDA heeft al een handtekening toegezegd. 'Wij moeten als groeiende stad dynamisch blijven. Ik kan me voorstellen dat als we uitbreiden, we er rekening mee houden dat hier een zwembad komt', bevestigt fractieleider Kavish Partiman.

Bewoners van de Molenwijk Laak willen graag een eigen zwembad. Zij dienden een burgerinitiatief om een voormalige school in de Ketelstraat te verbouwen. 'Veel van de kinderen uit de wijk zwemmen in de zomer in de Trekvliet, maar dat vinden we als ouders te gevaarlijk', verklaarde Fatiha Chokoud, de drijvende kracht achter een burgerinitiatief voor een eigen zwembad.

Oude school is niet geschikt

Maar tijdens een vergadering twee weken geleden liet verantwoordelijk wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) weten dat het pand niet geschikt is. Het zou daarom moeten worden gesloopt om plek vrij te maken voor een heel nieuw bad. Dat is te duur, stelde hij. Verder zijn er volgens hem al voldoende baden in de stad. Wel zou er in de toekomst extra zwemwater nodig zijn. Maar een bestaand zwembad zou daarvoor kunnen worden uitgebreid.

De gemeenteraad legt zich daarbij nog niet neer, zegt Ahraui. 'Wij willen een aantal stappen terug. Dat burgerinitiatief voor een zwembad in de Ketelstraat is dan misschien niet mogelijk, maar misschien kan het wel op een andere plek komen. Als wij nu niets doen, zijn we straks jaren verder. Wij moeten hier nu over discussiëren. En ons niet te veel fixeren op één pand.'

Bewoners Laak sporten weinig

Hij wijst er ook op dat de bewoners van Laak in vergelijking met de rest van de inwoners van de stad relatief weinig sporten. En dat andere baden relatief moeilijk te bereiken zijn, zeker voor mensen die geen auto hebben. Vandaar het voorstel om toch goed te onderzoek te doen naar een bad. Partiman: 'We moeten pro actief bezig blijven.'

KIJK OOK: Van water naar theater, een documentaire over zwembad en theater De Regentes