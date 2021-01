Van Zanen over avondklok: 'Ik ben niet enthousiast, maar het moet'

De Haagse burgemeester Jan van Zanen is niet volledig overtuigd van de noodzaak van een avondklok. Premier Rutte maakte woensdag bekend dat het kabinet een avondklok wil invoeren in strijd tegen het coronavirus. 'Ik ben niet enthousiast, maar het moet,' zegt Van Zanen, tevens voorzitter van veiligheidsregio Haaglanden. Ook Henri Lenferink, voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden is 'geen enthousiast voorstander'.

Van Zanen noemt de avondklok een paardenmiddel. 'Maar als er geen alternatieven zijn, dan zij het zo.' Hij zet vraagtekens bij de effectiviteit van een avondklok en vraagt zich af of er geen alternatieven zijn. 'De experts hebben heel erg duidelijk gemaakt dat er iets moet, het leed is anders niet te overzien. Maar overtuigd is niet het goede woord. Als het moet dan moet het, dan zal ik er zeker loyaal aan bijdragen.'

Ook de Leidse burgemeester Henri Lenferink vindt de maatschappelijke impact van een avondklok te groot. 'En ik ben niet overtuigd van het effect. Maar ik realiseer me ook dat het kabinet hier niet voor niks voor kiest. Het is een hele zware maatregel.' Van Zanen valt hem bij: 'Ik heb er wel meer begrip voor gekregen. Ze moeten wat. Maar mensen zijn al zo lang heel erg beperkt in hun bewegingsruimte. Ik vind het heel erg ingrijpend.'

Niet op elke hoek een agent

De Tweede Kamer buigt zich donderdag over een avondklok. Als het doorgaat moeten de burgemeesters de maatregel handhaven. Is dat te doen? 'Tot nu toe hebben de meeste mensen zich aan alle maatregelen gehouden. Er zullen mensen zijn die dat niet doen en daar zal ik tegen optreden. Maar ik kan niet op elke hoek een agent neerzetten. Ik krijg er geen agent bij,' zegt Van Zanen.

De Haagse burgemeester erkent dat de politie keuzes moet maken. 'Het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Er zal ongetwijfeld werk blijven liggen, het is zoals het is.' Lenferink is niet voor keihard handhaven. 'Je moet het primair hebben van het gedrag van de mensen zelf en niet van de noodzaak om mensen op de bon te slingeren. De regels zijn er, dus als de politie 's avonds mensen tegenkomt, zullen ze die aanspreken. Maar ik heb geen extra agenten.'

LEES OOK: Extra maatregelen op komst, wat betekent het als we een avondklok krijgen?