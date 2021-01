Hotel doet dienst als school voor eindexamenleerlingen: 'Al vroeg veel reuring'

Toen het kabinet ruim een week geleden aankondigde dat leerlingen op middelbare scholen anderhalve meter afstand moeten houden, vlogen er bij rector Cees Slats best wat woorden over tafel 'die niet herhaald kunnen worden'. Waar laat je alle eindexamenleerlingen als ze anderhalve meter afstand moeten houden?

Al snel bedacht hij een oplossing. 'In het naastgelegen hotel zijn geen congressen, dus ik heb de manager gebeld: kunnen we wat regelen? En dat kon. Ideaal natuurlijk.' Hotelmanager van NH Leeuwenhorst Miru Schuurman: 'Er zijn in heel hotellerieland een stuk minder gasten dan normaal en daarom zijn er veel ruimtes beschikbaar.'

'Met de hele klas bij elkaar'

De vwo-examenleerlingen zijn daarom sinds maandag verhuisd naar het hotel een paar meter verderop. Best een beetje raar, vindt Geert van den Berg. Al went het snel en is hij vooral blij dat de lessen op deze manier door kunnen gaan. 'Hier hebben we de mogelijkheid anderhalve meter van elkaar te zitten en toch met de hele klas bij elkaar te zijn. Het geeft ook een beetje gezelligheid, wat ik toch wel erg belangrijk vind op school.'

Leerling Geert van den Berg | Foto: Omroep West

Zijn klasgenoot Madelief Selter beaamt dat. 'Het is best gek, maar ook wel fijn en leuk, omdat het beter is dan online lessen.'

Reuring in hotel

Niet alleen voor de leerlingen is het even wennen, ook de hotelmanager merkt dat er nu heel andere gasten in haar hotel rondlopen. 'Je merkt het aan de scooters en fietsers die aan komen rijden. En er is al vroeg reuring in het hotel, ze lopen veel door de gangen, dus ja dat merk je zeker.'

Faber Bonnike heeft nauwelijks in de gaten dat hij les krijgt in een hotel. 'Het voelt niet echt zo. Het voelt meer als een groot klaslokaal.' Al zijn er in het hotel wel een aantal dingen beter geregeld: 'De grotere tafel en de lekkere stoelen.'

Leerling Madelief Selter | Foto: Omroep West

Geen koffie en koekjes

Een duik in het zwembad of roomservice zit er voor de leerlingen niet in. 'Helaas niet. Was het maar zo'n feest', zegt Geert. Ze mogen geen gebruikmaken van alle hotelfaciliteiten.

'Ik zou het wel lekker vinden als ze met van die karretjes thee, koffie en koekjes komen brengen in de pauze', lacht Madelief. 'Maar helaas dat doen ze niet.'

