Uitvaart nog maar met vijftig personen: 'Het is heel erg triest'

Janson noemt de nieuwe aanscherping ingrijpend. 'Want vijftig mensen is niet veel. Ik kom zelf bijvoorbeeld uit een gezin van zes. Dan zit je al zo snel aan de vijftig personen. Mensen moeten echt kiezen wie ze wel en niet uitnodigen. Het is echt heel triest.'

De maatregelen zijn weer bijna net zo streng als tijdens de eerste golf in maart. Toch zijn er nog wel verschillen, legt Janson uit. 'Toen mochten er maar dertig mensen komen en was er na afloop geen condoleance. Dus wat dat betreft was het nog strenger. Al mochten er toen wel een onbeperkt aantal mensen bij een uitvaart buiten, maar daar is het nu natuurlijk geen weer voor.'

Een lichtpuntje: meer mensen bij condoleance

Het Leidse uitvaartcentrum heeft wel een alternatief, legt Janson uit. 'Bij de condoleance de avond voor de uitvaart mogen wel een onbeperkt aantal mensen komen. Als er maar niet meer dan vijftien tot twintig mensen tegelijk binnen zijn. Wij hebben het centrum hier ook op ingericht. Mensen worden afgescheiden en we hebben ook een speciale uitgang gemaakt, zodat alles veilig kan verlopen.'

Leon Janson (links) van uitvaartcentrum Janson en Bolland in Leiden. | Foto: Omroep West

Het zorgt ervoor dat de nabestaanden toch de mensen kunnen laten komen die ze willen. 'De condoleance is nu vaak drukker dan de uitvaart', vertelt Janson. 'We hebben al condoleances gehad waar twee- tot driehonderd mensen zijn geweest. De politie is zelfs al een keer komen kijken omdat ze gezien hadden dat het druk was. Ze waren verbaasd dat er niemand binnen was en dat alles zo geregeld was. Dus dat is voor de familie wel heel fijn. Ze zien dit echt als een lichtpuntje.'

Moeilijke tijd

Het uitvaartcentrum is blij dat het dit alternatief kan bieden in deze moeilijke tijd. 'Zeker nu het in de tweede golf een stuk drukker is dan tijdens de eerste golf. Toen waren het vooral mensen in het zuiden van het land die aan het virus overleden, maar dat is nu niet meer het geval. Zeven van de tien meldingen die wij nu krijgen, zijn corona-gerelateerd. Voor die mensen is het belangrijk dat we zo veel mogelijk voor ze kunnen doen.'

LEES OOK: Uitvaartbranche zet zich schrap voor corona in de regio