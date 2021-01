Alphense burgemeester: 'We hadden avondklok kunnen voorkomen'

'Niemand wordt blij van de avondklok, ook burgemeesters niet', zegt Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Premier Mark Rutte maakte woensdag bekend dat het kabinet een avondklok wil invoeren in strijd tegen het coronavirus. 'We hadden dit kunnen voorkomen', stelt de burgemeester.

Spies noemt het een hele heftige maatregel. 'Maar het komt er niet voor niets. Wetenschappers hebben hier heel lang op zitten puzzelen en zijn ervan overtuigd dat door de avondklok het aantal besmettingen naar beneden gaat.'

Toch wordt de burgemeester van Alphen aan den Rijn er niet enthousiast van. 'En dat geldt voor al mijn collega's zo ongeveer', zegt ze in West Wordt Wakker op Radio West. 'Maar echt uit allerlei berekeningen zou blijken dat we de besmettingsgraad verder naar beneden kunnen krijgen en die nieuwe varianten zijn bloedgevaarlijk, veel besmettelijker.'

Tweede Kamer moet nog stemmen

De Tweede Kamer stemt donderdag over de avondklok. 'Als de Kamer de maatregel in meerderheid gaat steunen, dan hebben wij als burgemeesters te doen wat kabinet en Kamer met elkaar hebben afgesproken,' legt Spies uit.

'Wat ik jammer vind, is dat we niet met elkaar nog steviger inzetten op het naleven van bestaande maatregelen. We zien dat mensen die besmettelijk zijn, nu zijn gewoon naar buiten gaan.' Als we de regels beter hadden nageleefd, had een avondklok nooit ter sprake gekomen, denkt Spies. 'We hadden dit kunnen voorkomen.'

Handhaven is hele klus

Hoe gaat de Alphense burgemeester de avondklok handhaven? 'Tja, dat is een hele klus,' zegt ze. 'Natuurlijk zal de politie handhaven, maar we kunnen niet op iedere hoek van de straat een agent laten posten. Dus bij deze een dringende oproep aan iedereen: houd je eraan, hoe ingewikkeld dat soms ook is.'

De Haagse burgemeester Jan van Zanen gaf woensdag een vergelijkbaar antwoord. 'Ik krijg er geen agent bij,' zei hij. 'Het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Er zal ongetwijfeld werk blijven liggen, het is zoals het is.'

Avondklok is paardenmiddel

Van Zanen, tevens voorzitter van veiligheidsregio Haaglanden, noemde de avondklok een paardenmiddel. 'Maar als er geen alternatieven zijn, dan zij het zo.'

Henri Lenferink, voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden zei na de persconferentie woensdag dat hij geen enthousiast voorstander is. 'Ik vind de maatschappelijke impact van een avondklok te groot en ik ben niet overtuigd van het effect. Maar ik realiseer me ook dat het kabinet hier niet voor niks voor kiest. Het is een hele zware maatregel.'

