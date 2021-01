Avondklok komt er: vanaf zaterdag mag je na 21.00 uur de straat niet meer op

De avondklok gaat aanstaande zaterdag in en gaat gelden van 21.00 uur tot 04.30 uur. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie) donderdag na afloop van een debat over de coronacrisis. Het kabinet zette eerder in op een avondklok die om 20.30 uur begint, maar dat stuitte op verzet in de Tweede Kamer. Een aantal partijen stelde voor de avondklok een half uur later te laten ingaan.

'Een heftige maatregel', zei Rutte woensdag bij de aankondiging van de avondklok. 'Niemand wil een avondklok. Niemand staat er bij te juichen. Ik niet, Hugo de Jonge niet, het hele kabinet niet.' Maar volgens de premier moet Nederland 'zich nog één keer schrap zetten', aangezien er wordt gewaarschuwd voor een derde golf.

De discussie in de Tweede Kamer spitste zich vooral toe op het tijdstip waarop de avondklok dagelijks in zou moeten gaan. Coalitiepartij D66 vond 20.30 te vroeg en zag liever 22.00 uur als aanvangstijd. Het kabinet vond het goed om de avondklok iets later in te laten gaan, maar dan niet later dan 21.00 uur. Dat compromis werd uiteindelijk gesloten.

Afname van 8 tot 13 procent

In het OMT-advies staat dat de avondklok een afname van de besmettingen van 8 tot 13 procent kan realiseren. Dat de spertijd nu een half uur later ingaat, zal volgens de minister maar 'een heel klein stukje effect hebben' op dat percentage. 'Het zal nu misschien 7 tot 12 procent zijn. Maar ik denk dat het nog steeds een groot effect heeft. Je dwingt mensen om te zeggen ik blijf toch een avond thuis.'

Ook zorgminister Hugo de Jonge denkt niet dat een half uur latere ingangstijd een groot probleem is. Het belangrijkste is dat mensen hun gedrag aanpassen. 'Uiteindelijk zijn het niet maatregelen die het verschil maken maar is het ons gedrag dat het verschil maakt. Al die maatregelen samen helpen daarbij', aldus De Jonge na afloop van het debat.

Openbaar vervoer

De bussen en trams blijven rijden als de avondklok is ingegaan. De branchevereniging OV-NL laat weten dat chauffeurs en bestuurders ook geen politieagentje gaan spelen. De HTM bevestigt dat: 'Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf om te bepalen of het noodzakelijk is een reis te maken', zegt een woordvoerder. Er gaat dus niet gecontroleerd worden of iemand wel of niet op straat mag zijn. 'We gaan er wel vanuit dat iedereen zich aan de genomen maatregelen houdt.'

De HTM gaat de dienstregeling een beetje aanpassen. Op alle buslijnen komt na 20.00 uur twee keer per uur een bus. De trams gaan drie keer per uur rijden. Dat kan betekenen dat op sommige lijnen minder bussen of trams rijden. Vervoerder EBS, die in en rond Delft rijdt, laat weten de dienstregeling vooralsnog niet aan te passen. Arriva rijdt vooral rond Leiden en heeft al een aangepaste dienstregeling. Het is nog niet bekend of deze verder aangepast moet worden.

Uitzonderingen en boete van 95 euro

De avondklok gaat komende zaterdag in en eindigt in de nacht van 9 op 10 februari. Een boete voor overtreders is 95 euro. Ook is er een lijst met mensen die nog wel de straat op mogen tussen 21.00 en 4.30 uur.

Uitzonderingen op de avondklok:

In geval van een calamiteit.

Als uzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft.

Als u van uw werkgever voor werk naar buiten moet.

Als u naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland.

Als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen.

Als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftenzitting en dit kunt aantonen.

Als u een aangelijnde hond uitlaat. Dit doet u in uw eentje.

Mensen die naar buiten gaan, moeten een (werkgevers)verklaring meenemen. Volgens het kabinet blijkt uit onderzoek dat het kan leiden tot een vermindering van acht tot dertien procent van de R-waarde (reproductiegetal). Rutte zegt dat de avondklok in het buitenland ook 'een effectief middel' is gebleken bij de bestrijding van het virus. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich achter de premier.

Alle maatregelen tot en met 9 februari op een rij: