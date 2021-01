Jerry en Henno redden automobilist van verdrinkingsdood en krijgen onderscheiding

Jerry (51) kan zich het incident nog tot in detail herinneren. 'Ik was na het werk op weg naar huis', vertelt de Gouwenaar. 'Ik rij op het industrieterrein en ineens zie ik een auto door de bocht zo over de kop het water inschieten. De auto ligt op het dak en zinkt snel, want op het moment dat ik bij de auto ben zie ik alleen nog maar de twee wielen boven het water drijven. Het was echt heel heftig.'

Jerry bedenkt zich geen moment en springt het water in. Hij is niet de enige, want net op dat moment fietst ook de Rotterdammer Henno (53) langs het ongeval. 'Het was echt heel heftig om te zien', haalt Jerry de gebeurtenissen terug. 'We trekken de voordeur open, maar we vinden hem niet. Ik bedenk mij dat het een vierdeurs is, dus we proberen die deur te openen. Op dat moment heeft Henno zijn pols te pakken gekregen en kunnen wij hem er samen uittrekken en op het dak zetten. De bestuurder was op dat moment al onderkoeld en hier wachten we op de brandweer en ambulance.'

Oorkonde en twee medailles

De twee mannen zijn door de gemeente Zuidplas donderdag onderscheiden voor hun actie. De politie heeft het tweetal namelijk direct aangemeld bij de landelijke Stichting Carnegie Heldenfonds. De mannen krijgen een oorkonde en twee medailles. Deze worden door de burgemeester van Zuidplas digitaal uitgereikt tijdens een zoom-meeting.

Nagelhout (middelste rij, rechts) in de zoom-meeting. | Foto: Gemeente Zuidplas

In de voorbereidingen op de huldiging heeft Jerry na bijna een jaar ook weer contact gehad met het 25-jarige slachtoffer. 'Ik ben vooral blij dat het weer goed met hem gaat. Hij vertelde dat hij nog vijf dagen in het ziekenhuis heeft gelegen en daarna nog maanden traumatische klachten heeft gehad. Hij heeft met zijn zusje al eerder geprobeerd om met ons in contact te komen, maar door de privacyregels was dit moeilijk. Maar ik vond het erg fijn dat hij belde en dat hij nu weer in orde is.'

Vorm van waardering

Jerry is blij met de onderscheiding en de mooie woorden vanuit de politie en de gemeente. 'Het is leuk dat ze er werk van hebben gemaakt en dat we deze vorm van waardering hebben gekregen. Maar het gaat er vooral om dat die jongen het heeft overleefd en dat het goed met hem gaat. Dat is het allerbelangrijkste.'

