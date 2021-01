Verdachte doodsteken vrouw Leidschendam naar Pieter Baan Centrum

De steekpartij was in een huis aan het Abdijland in Leidschendam | Foto: Regio15

De man die ervan wordt verdacht een vrouw in een appartement in Leidschendam te hebben doodgestoken moet onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum. Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdag besloten. Hier moet worden vastgesteld of Aron S. (34) lijdt aan een geestelijke stoornis.

De man zou het slachtoffer op 31 juli vorig jaar hebben doodgestoken in haar woning in de straat Abdijland. Buren hoorden de 31-jarige vrouw nog om hulp roepen en zagen hoe ze bij haar keel werd vastgegrepen door een man in het zwart. Diezelfde avond werd de 34-jarige Aron S. aangehouden in zijn woonplaats Amsterdam. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had hij het slachtoffer met meerdere messen gestoken en gesneden in haar hals, buik, armen en benen.

De aanleiding voor de steekpartij zou in de relationele sfeer hebben gelegen. S. zegt dat hij handelde in een opwelling. Hij ontkent dat hij een vooropgezet plan had om haar te vermoorden. De man is in de afgelopen maanden al onderzocht door deskundigen, maar die hebben niet kunnen vaststellen of er iets mis is met de man.

Tussentijdse zitting

Op verzoek van het OM stuurt de rechtbank hem nu naar het Pieter Baan Centrum in Almere, waar hij zal worden geobserveerd. Tijdens een tussentijdse zitting verklaarde de verdachte donderdag te zullen meewerken. 'Ik geef graag antwoorden op vragen hoe dit heeft kunnen gebeuren.' Maar hij blijft er moeite mee hebben dat de deskundigen in zijn jeugd gaan graven. Dat zou voor hem te confronterend zijn. 'Ik wil daar niet aan ten onder gaan.'

LEES OOK: Vrouw (31) doodgestoken in Leidschendam: 'Ik hoorde help, help'