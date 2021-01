Ruim zes ton gestolen bij nieuw financieel schandaal gemeente Den Haag, medewerkster opgepakt

De verduistering kwam naar voren bij een intern onderzoek van de gemeente zelf, dat onderzoek is aan het rollen gekomen nadat er financiële onregelmatigheden aan het licht kwamen bij een betaalzuil in het stadsdeelkantoor Escamp. Die is in het najaar van 2019 in gebruik genomen en is bedoeld voor contante betalingen voor paspoorten en rijbewijzen.

De baliemedewerkers van het kantoor zorgen ervoor dat er voldoende wisselgeld in die betaalzuil zit. Als dat er niet is, wordt het besteld. Een medewerker van de gemeente constateerde dat de hoeveelheid geld in de kluis in de betaalruimte erg laag was in vergelijking met wat er volgens de boekhouding in kas zat.

Mogelijkheid om geld te bestellen stopgezet

Daarna heeft de gemeente direct de mogelijkheid om geld te bestellen stopgezet. Ook is de hoeveelheid contant geld in de kluis geteld. Dat leidde tot het 'vermoeden van onregelmatigheden', aldus wethouder Saskia Bruines (D66, personeel) namens het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad. Daarop werd direct een intern onderzoek begonnen naar een verklaring.

Uit dat onderzoek bleek dat de laatste maanden steeds meer wisselgeld werd besteld, zonder dat hiervoor een goede verklaring was. Ook werd de exacte omvang van het kasverschil duidelijk. Het zou gaan om 627.386,12 euro. Daarop is direct aangifte gedaan bij de politie. Een 30-jarige Haagse vrouw, die bij de gemeente werkte, werd eind december opgepakt. Even later werd ook haar 32-jarige vriend uit Den Haag opgepakt voor witwassen. 'Tijdens die aanhouding en doorzoekingen in zijn woning en opslagbox werden onder andere verscheidene exclusieve voertuigen en dure merkkleding inbeslaggenomen', aldus de politie. Het tweetal mag de strafzaak wel in vrijheid afwachten.

Integriteitsonderzoek naar betrokken medewerkers

Tegelijkertijd begon de gemeente een integriteitsonderzoek om te kijken of er medewerkers betrokken zijn bij de diefstal of verduistering van het geld of dat er door medewerkers andere handelingen zijn verricht die in strijd zijn met de gedragscode van de gemeente.

Dat onderzoek is nog niet afgerond. Wel is één medewerker al op staande voet ontslagen. 'Uit het onderzoek komt naar voren dat deze medewerker mogelijk niet conform werkafspraken in het algemeen en het werkproces in het bijzonder heeft gehandeld', aldus Bruines.

Rol ambtenaar nog niet duidelijk

Het is echter nog niet duidelijk of er meer medewerkers betrokken zijn bij de verduistering. 'Hiervoor wacht het college het interne onderzoek en het onderzoek van de recherche af.' Naar aanleiding van de zaak gaat de Gemeentelijke Accountantsdienst direct onderzoek doen naar de geldstromen binnen het Klantcontactcentrum van de gemeente Den Haag.

Het is niet de eerste keer dat binnen de gemeente Den Haag een ambtenaar wordt verdacht van het verduisteren van geld. In de zomer van vorig jaar werd bekend dat een medewerker was ontslagen nadat hij voor een bedrag van 1,7 miljoen euro heeft gefraudeerd. De gemeente liet in deze zaak beslag leggen op de bezittingen van de man en van diens vrouw. Het ging onder meer om een huis, een Porsche van zo'n 24.000 euro die hij contant afrekende, en tachtigduizend euro contant geld.

