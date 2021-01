OM eist in hoger beroep negen jaar cel voor doden Haagse marktkoopman

Tegen de 62-jarige Marianne H. is donderdag in hoger beroep een celstraf van negen jaar geëist voor het doodsteken van haar man. Dat gebeurde in november 2017. De 59-jarige Olaf Muller, een bekende Haagse marktkoopman, werd in hun huis in Den Haag met een mes meerdere keren gestoken. Hij wist nog naar buiten te lopen, maar overleed op de galerij.

Volgens H. werd zij al jaren mishandeld door haar partner, zeker als hij dronken was. De fatale avond hadden ze beiden stevig gedronken. Volgens H. sloeg haar man haar en beet in haar neus, sleurde haar aan de haren naar de slaapkamer en lachte haar vervolgens uit. Ze was er toen naar eigen zeggen 'klaar mee', liep naar de keuken voor een mes en stak in een roes op hem in.

De advocaat-generaal meent echter dat H. wel degelijks wist waar ze mee bezig was en haar man wilde doden. 'Ze handelde niet in een gemoedsopwelling.' Volgens haar had H. mogelijk haar man nog kunnen redden als ze direct medische hulp was gaan halen, maar dat deed ze niet. De aanklager zet ook vraagtekens bij die 'jarenlange en stelselmatige' mishandelingen. Ze had daar namelijk nooit met iemand over gesproken en was er nooit mee naar een arts of de politie gegaan.

Pas getrouwd

H. en haar partner waren al bijna dertig jaar samen en niet lang voor de fatale avond zelfs getrouwd. De rechter vroeg H. waarom ze toch was gaan trouwen, als ze iedere keer geslagen werd. 'Ik hoopte dat het beter zou gaan daarna', gaf H. huilend antwoord. Mensen in haar directe omgeving wisten volgens haar wel van het geweld, maar zelf sprak ze er niet over en ontkende het als ernaar gevraagd werd. 'Ik wilde graag een sterke vrouw zijn.'

De dochter van de marktkoopman zei tijdens haar spreekrecht tegen de rechters niets te geloven van het verhaal van haar stiefmoeder. 'Mijn vader had dit niet verdiend. Mijn stiefmoeder heeft geen berouw getoond en geen spijt. Ik had niet hier moeten staan, we hadden vandaag de 63e verjaardag van mijn vader moeten vieren.' De rechtbank in Den Haag veroordeelde H. in 2018 tot acht jaar cel. Er was toen elf jaar geëist. Zowel H. als het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep.

